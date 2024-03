Eichsfeld. Vom Vorsorgetag „Schilddrüsen-Screening“ im Eichsfeld-Klinikum bis hin zur Modellbahn-Tauschbörse und Motorsägenkursen bieten die Veranstaltungen im Eichsfeld eine bunte Mischung.

Tauschbörse für Modellbahnen

Zur traditionellen Tauschbörse für Modellbahnen und Automodelle lädt der Heiligenstädter Eisenbahnverein am Sonntag, 17. März, von 10 bis 16 Uhr in die Stadthalle in der Aegidienstraße in Heiligenstadt ein. „Unsere Börsen sind längst zu einer festen Instanz im Frühjahr und im Herbst geworden“, erklärt der Leiter der Modellbörse, Claudius Hille. „Gerade, weil man vor Ort die Sachen anschauen, testen und auch anfassen kann, kommen viele treue Fans zu uns.“ Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Heiligenstädter Eisenbahnverein. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 01522/6301338 sowie unter www.hev-ev.de.

Vorsorgetag „Schilddrüsen-Screening“ im Eichsfeld-Klinikum

„Eine unverbindliche Untersuchung der Schilddrüse tut nicht weh, kostet nichts und gibt Sicherheit, nicht zuletzt, weil dabei Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen werden können“, sagt Chefarzt Lutz Pickart von der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Proktologie. „Jeder dritte erwachsene Deutsche leidet an krankhaften Veränderungen der Schilddrüse.“ Das Eichsfeld-Klinikum bietet daher allen Interessierten eine kostenfreie Schilddrüsen-Untersuchung mittels Ultraschall an.

Wegen der enormen Nachfrage muss allerdings eine Anmeldung erfolgen. Interessierte können von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 036076/993291 anrufen. Das Schilddrüsen-Screening findet dann am Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr in der Notfallambulanz im Haus Reifenstein des Eichsfeld-Klinikums in Reifenstein in der Klosterstraße 7 statt.

Motorsägenkurse mit dem Forstamt Heiligenstadt

Auch in diesem Jahr bietet das Forstamt Heiligenstadt wieder Motorsägenkurse für Privatpersonen, die ihr eigenes Brennholz verarbeiten wollen, an. Der nächste Kurs für „liegendes und stehendes Schwachholz unter leichten Bedingungen“ findet vom 19. bis zum 20. April statt. Einen weiteren Kurs gibt es vom 8. bis zum 9. November. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich beim Forstamt Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/551910 oder per E-Mail bei marleen.metze@forst.thueringen.de an. Die Teilnahme kostet 250 Euro pro Person und Kurs. Schutzkleidung und Motorsäge sind mitzubringen.

Telekom sucht Flächen im Eichsfeld für den Mobilfunkausbau

„Die Mobilfunk-Versorgung in Niederorschel ist jetzt noch besser“, das teilte Telekom-Unternehmenssprecher Georg von Wagner mit. Die Telekom habe dafür einen Standort mit 5G erweitert. Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Niederorschel, und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt pro Jahr um rund 30 Prozent zu“, so Georg von Wagner weiter. „Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo.“

Im Landkreis Eichsfeld betreibt die Telekom 62 Standorte. Bis 2025 sollen weitere neun hinzukommen. Zusätzlich sind an 16 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Um für neue Standorte die notwendigen Flächen anmieten zu können, ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort zu vermieten hat, wendet sich an die Deutsche Funkturm unter www.dfmg.de/standortangebot. Die Deutsche Funkturm baut die Mobilfunkstandorte der Telekom.

„Jontefdike Teg“ – Die jüdischen Feiertage in Liedern in Mühlhausen

Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage in Thüringen lädt das Misrach-Ensemble am Montag, 18. März, zu einem Konzert rund um die jüdischen Feiertage in die Synagoge in die Jüdenstraße 24 nach Mühlhausen ein. Ab 19.30 Uhr stellen Klaus Hagedorn, Boris Langenbach, Lutz Balzer und Lev Guzman die festlichen Tage, die auf Jiddisch „Jontefdike Teg“ heißen, anhand von Liedern und Melodien vor.

Ausgehend vom allwöchentlichen Schabbat beginnen die hohen Feiertage mit dem Neujahrsfest Rosch Haschana. Die ernste und besinnliche Zeit endet mit dem Freudenfest der Tora. In der dunklen Jahreszeit bringen Chanukka und Purim viel Freude für die Kinder, und zu Pessach wird des Auszuges aus Ägypten gedacht. Geschichte und Gegenwart werden durch diese Feste verbunden und mit der Sprache der Musik verständlich erzählt.

Das Misrach-Ensemble ist seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast bei den Jüdischen Kulturtagen. Ob mit festlicher Musik zu den Feiertagen, Melodien der spanischen und osteuropäischen Juden oder Liedern auf Jiddisch, immer möchten die Musiker dem Publikum die jüdische Geschichte und Tradition ein Stück näherbringen.

Der Veranstaltungsort ist leider nicht barrierefrei. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch unter www.juedische-kulturtage-thueringen.de.

Stadtratssitzung in Leinfelde-Worbis

Zu einer öffentlichen Sitzung lädt der Stadtrat von Leinefelde-Worbis am Montag, dem 18. März, ein. Ab 16 Uhr werden im großen Sitzungssaal im Rathaus Wasserturm in Leinefelde unter anderem die Ehrenamtlichen geehrt. Weitere Tagesordnungspunkte sind verschiedene Beschlüsse zu den Bebauungsplänen „Kliengasse“ im Ortsteil Breitenbach und der „Multifunktionshalle Boschstraße“ in Leinefelde. Zudem stehen der Aufstellungsbeschluss „Sachlicher Teilplan Energie zum Flächennutzungsplan der Stadt Leinefelde-Worbis“, die „Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2028“ und der Grundsatzbeschluss „Ortsumfahrung Beuren“ auf der Tagesordnung.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red