Göttingen. Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert mit 1,5 Millionen Euro. Erste Patienten sind in die Studie aufgenommen.

Eine neue Methode zur Behandlung des Grünen Stars mittels Elektrostimulation untersuchen in der seit Juli vergangenen Jahres laufenden VIRON-Studie die Professoren Michael Schittkowski, Bereichsleiter Strabologie, Neuroophthalmologie und okuloplastische Chirurgie in der Klinik für Augenheilkunde der UniversitätsmedizinGöttingen (UMG), und Andrea Antal, Leiterin der Arbeitsgruppe „Noninvasive Brain Stimulation Lab“ in der Klinik für Neurologie.

Der Grüne Star, auch Glaukom genannt, ist eine Erkrankung der Sehnerven, die im Verlauf zum Verlust von Sehnervenzellen und nachfolgenden unwiederbringlichen Gesichtsfeldausfällen führt. Laut der Sprecherin der Universitätsmedizin, Lena Bösch, ist es eine der häufigsten Ursachen für eine Erblindung und betrifft weltweit etwa 70 Millionen Menschen.

„Bei der transkraniellen Elektrostimulation handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein schwacher Wechselstrom durch die Kopfhaut und den Schädel (transkraniell) fließt und die Erregbarkeit der Nervenzellen beeinflusst“, so Andrea Antal. „Im Rahmen dieser Studie soll untersucht werden, inwieweit sich die Aktivität des Sehnervs durch die Stimulation kurzfristig verändert.“ Ziel ist es, die eingetretenen Gesichtsfelddefekte zu verkleinern und das Sehvermögen der Patienten mit deutlich erkennbarem Glaukomschaden zu verbessern.

Wie die UMG-Sprecherin berichtet, wird die Studie mit 1,5 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert. „Da die Senkung des Augeninnendrucks bis heute die einzige therapeutische Möglichkeit ist, das Fortschreiten der Glaukomerkrankung zu verlangsamen, und ein einmal vorhandener Glaukomschaden weder durch Medikamente noch durch einen operativen Eingriff umkehrbar ist, wird deutlich, dass neue Therapieansätze dringend notwendig sind“, sagt seinerseits Michael Schittkowski.

Die Elektrostimulationsbehandlung wurde bereits in mehreren Studien angewandt, um das Restsehen bei einem beschädigten Sehnerv wieder herzustellen. Die Behandlung führte im Vergleich zur Scheinbehandlung zu einer bis zu zwei Monate nach Stimulationsbehandlung anhaltenden signifikanten Gesichtsfeldverbesserung und reduzierte die von den Patienten berichteten Beeinträchtigungen des täglichen Lebens, so die UMG-Sprecherin. Die genaue Wirkungsweise der Elektrostimulation sei weiterhin ungeklärt.

Zu den Erklärungsansätzen zählten die Förderung von Überleben und Regeneration retinaler Zellen, das seien Nervenzellen in der Netzhaut des Auges, die Lichtreize wahrnehmen. Als zugrundeliegende Mechanismen würden biochemische Prozesse wie die Freisetzung neurotropher Faktoren und eine erhöhte Durchblutung der Ader- und Netzhaut diskutiert. Neurotrophe Faktoren, so Lena Bösch, seien Botenstoffe, die der Entwicklung und Regeneration von Nervenzellen dienten.

Erste Patienten habe man bereits erfolgreich in die VIRON-Studie aufnehmen können.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

sma