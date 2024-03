Eichsfeld. Die Eichsfelder Naturdetektive setzen eine Idee um. Und sie laden außerdem zu einem Quiz ein.

Alle 14 Tage trifft sich die Naturschutzjugendgruppe Eichsfelder Naturdetektive im Naturschutzzentrum des Nabu Obereichsfeld, um an ihren Projekten zu arbeiten. Momentan betreut die Gruppe gemeinsam mit Familie Molnar den Amphibienschutzzaun in Reifenstein.

In diesem Jahr hatten sich die Kinder und Jugendlichen vorgenommen, ihr Frühjahrsprojekt „Amphibienschutz“, das es in jedem Jahr gibt, um einen Höhepunkt zu bereichern. Und die Mädchen und Jungen hatten auch eine Idee: Sie wollten am Schutzzaun für alle vorbeikommenden Spaziergänger einen kleinen Amphibien-Lehrpfad installieren, berichtet Nabu-Mitglied Katrin Lehmann. Hierfür entwarfen die Eichsfelder Naturdetektive Informationsblätter und Steckbriefe zum Thema Amphibien und deren Schutz. Die beiden Gruppenleiterinnen errichteten derweil am Zaun Pfosten mit Auflagen für die Blätter. Und dann war alles so weit vorbereitet, dass der Lehrpfad im Beisein einiger Eltern und Großeltern offiziell eröffnet werden konnte.

Gewinner des Quiz kann sich Ende Mai auf Sachpreis freuen

Um weitere junge Leute für den Amphibienschutz zu begeistern, gehört zum Lehrpfad auch ein Quiz, das für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren gedacht ist. Wenn der Schutzzaun und damit der Lehrpfad Ende Mai wieder abgebaut werden, wollen die Naturdetektive unter allen Teilnehmenden den Gewinner ziehen. Und der darf sich auf einen kleinen Sachpreis freuen.

Einen Tipp haben die Naturdetektive übrigens noch für Kindergärten und Schulen der Region: Die beiden Naturpädagoginnen des Naturschutzbundes Obereichsfeld führen Projekte zum Thema Amphibienschutz und Exkursionen zum Amphibienschutzzaun in Reifenstein durch. Weitere Informationen hierzu finden interessierte Einrichtungen auf der Homepage des Nabu Obereichsfeld.

