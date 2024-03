Eschwege. Die Polizei warnt auch die Eichsfelder vor einer perfiden Masche. Und sie hat direkt ein paar Tipps parat.

Vor Betrügern mit perfiden Tricks warnt die Eschweger Polizei auch die Eichsfelder. Am Donnerstagvormittag hatte eine 73-Jährige aus der hessischen Gemeinde Meinhard einen Anruf erhalten, in dessen Verlauf ihr mitgeteilt wurde, dass sie 49.000 Euro bei einer Lotterie gewonnen habe. Der Anrufer, so die Polizei, erklärte ihr, dass sie vorab für den Erhalt des Gewinns zehn Geschenkgutscheine von je 100 Euro erwerben müsse. Die Gutschein-Codes seien dann telefonisch zu übermitteln.

Als die 73-Jährige erklärte, gar nicht so viel Geld zu haben, reduzierte der Anrufer die Forderung auf fünf Gutscheine. Nunmehr erkannte die Frau jedoch den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Die Polizei hat folgende Tipps mit Blick auf Gewinnversprechen: Bewusst machen sollte man sich, dass, wenn man nicht an einer Lotterie oder einem Glücksspiel teilgenommen hat, es auch keinen Gewinn geben kann. Zudem sollten die Bürger niemals Geld ausgeben, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe noch so verlockend sei. Gebühren sollten diesbezüglich nicht gezahlt und Codes von Gutscheinkarten nicht übermittelt werden. Gewählt werden sollten auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie zum Beispiel mit der Vorwahl 0900, 0180 oder 0137.

Zudem rät die Polizei: „Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches. Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person Ihres Vertrauens nach, gerne auch bei der Polizei.“ Angehörige, insbesondere ältere, sollten über die Betrugsmasche informiert werden, so die Polizei.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red