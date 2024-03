Teistungen. Druckerzeugnisse aus dem Westen passierten den Eichsfelder Grenzübergang. Da gibt es manche Anekdote.

„Bücher und Zeitschriften waren für Menschen in der DDR oft ein ‚Fenster zur Welt‘“, sagt Horst Dornieden, Vorstand des GrenzlandmuseumsEichsfeld, in seiner Begrüßung zur Abendveranstaltung im Grenzlandmuseum. Eingeladen hatte die Einrichtung am ehemaligen Grenzübergang Duderstadt/Worbis zu einem Vortrag über das Buch „Die neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf. Erscheinen konnte das Buch erst nach vielen Überarbeitungen im Jahr 1973, und es wurde in Ost wie West ein großer Erfolg.

Die Geschichte des freigeistigen Edgar Wibeau, der Umgangssprache benutzt, Blue-Jeans liebt und lange Haare trägt, traf den Geschmack der Zeit – wenn auch zunächst nicht den Geschmack der SED-Kulturfunktionäre: Zu viele Amerikanismen, ein zu rebellisches Auftreten der Hauptfigur und noch dazu das Tabuthema Selbsttötung, fasst Mira Keune, Leiterin des Museums zusammen.

Als Referentin hatte sie Kerstin Hohner aus Leipzig gewinnen können, die den langen Weg des Romans zur Druckgenehmigung darstellte und den Gästen zugleich das Thema Bücherzensur im „Leseland DDR“ näherbrachte.

Dass damals auch der Schmuggel von Druckerzeugnissen aus dem Westen über den Eichsfelder Grenzübergang eine sehr große Rolle spielte, das wurde in Anekdoten und Gesprächen der Besucher an diesem Abend deutlich. Da gab es einiges zu erzählen.

Die nächste Veranstaltung im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen ist am Dienstag, 26. März, geplant. Dann wird die neue Wechselausstellung namens „Aufarbeitung“ eröffnet, die bis zum 28. Juli gezeigt wird. Thema ist der Umgang mit der Geschichte der DDR im wiedervereinigten Deutschland.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red