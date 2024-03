Leinefelde. In Leinefelde schlagen Taschendiebe zu. Die Polizei ermittelt.

Immer wieder kommt es zu Taschendiebstählen – auch im Eichsfeld. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Lidl-Filiale in Leinefelde eine Frau Opfer eines solchen Diebstahls.. Während des Einkaufs wurde der 81-Jährigen unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche entwendet. Hierin befanden sich persönliche Dokumente sowie 500 Euro Bargeld, so die Polizei.

