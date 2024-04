Eichsfeld. Berufsaktionstag beim Eichsfeld-Klinikum und Wallfahrtseröffnung auf dem Hülfensberg. Das gibt es außerdem:

„Muttertags Kräuterwanderung“ und Seminar in Reifenstein

Mit einem Seminar und einem Vortrag wartet der Nabu Obereichsfeld auf. Zur „Muttertags Kräuter-Wanderung“ sind Frauen und Mädchen am Dienstag, 7. Mai, von 17 bis 19 Uhr ins Naturschutzzentrum Reifenstein eingeladen. In jeder Altersphase und in jedem Zyklus haben Frauen bestimmte Ansprüche. Schon die Vorfahren wussten das und kannten allerlei Kräuter, die für Frauen von besonderer Bedeutung sind, ob vor oder nach der Schwangerschaft, in der Pubertät oder in den Wechseljahren.

Die Natur bietet eine Vielzahl an Pflanzen, die unterstützen können, und sei es nur durch ihren lieblichen Anblick. Interessenten melden sich bitte bis 5. Mai bei Katrin Lehmann unter Tel. 01578/2900165, Mails an k.lehmann@eichsfeld.nabu-thueringen.de. Teilnehmergebühr: 15 Euro pro Erwachsenen, Nabu-Mitglieder zahlen 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zahlen nichts.

Einen Vortrag „Die Geburtshelferkröte und deren Schutz“ gibt es dann am Mittwoch, 8. Mai, ab 18.30 Uhr im Naturschutzzentrum Reifenstein. Der Eintritt ist frei. Geburtshelferkröten gehören zu den kleineren Froschlurchen im Eichsfeld. Einzigartig machen sie ihr charakteristischer Ruf, der an das Läuten kleiner Glöckchen erinnert, sowie die Tatsache, dass die männlichen Tiere Brutpflege für ihren Nachwuchs betreiben.

David Urbaniec wird die Biologie und Lebensräume vorstellen und berichten, wie im ENL-Projekt Lebensräume von Geburtshelferkröten erhalten werden, und dabei besonders auf die Maßnahmen im Landkreis Eichsfeld eingehen.

Berufsaktionstag im Eichsfeld-Klinikum

Zum Berufsaktionstag für Spätentscheider und Fragensteller lädt das Eichsfeld-Klinikum für Dienstag, 7. Mai, von 16.30 bis 19 Uhr nach Heiligenstadt in die Cafeteria des Krankenhauses ein. Neben Infoständen gibt es ein Speed Dating für Fragen und Bewerbungen sowie Gespräche, was eine Ausbildung in der Pflege im Klinikum beinhaltet. Beim Aktionstag können Interessierte Azubis, Ausbildungsverantwortlichen und den Pflegefachkräften direkt Fragen stellen und auch Informationen zu Vergütung und beruflichen Perspektiven erhalten. Willkommen ist auch, wer sich beruflich neu orientieren möchte und sich eine Zukunft in der Pflege vorstellen kann.

Wallfahrtseröffnung auf dem Hülfensberg

Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg laden für Mittwoch, 1. Mai, zur Wallfahrtseröffung um 10 Uhr ein. Das Wallfahrtsmotto lautet „… auf Ihn sollt ihr hören.“ Festprediger im Gottesdienst ist Bischof Ulrich Neymeyr. Den musikalischenen Part übernehmen der Chor der Stiftung „Antonius Gemeinsam Mensch“ aus Fulda und die Südbläser aus Halle.

Funkzentrum Ohmgebirge lädt zum Besuch ein

Wanderern und Besuchern rund um das Ohmgebirge bietet der Verein Funkzentrum Ohmgebirge die Möglichkeit, sich zu informieren und sich mit Funkinteressierten auszutauschen. Treffpunkt am 1. Mai ab 10 Uhr ist der Betriebscontainer an der Relaisfunkstelle DB0THE, zu erreichen von Kaltohmfeld aus in Richtung Parkplatz in den Birken plus 100 Meter. Interessierte können hier Informationen über Funkanwendungen und den Notfunk bei einem Netzausfall erhalten. Auf ein reges Interesse und nette Gespräche freuen sich die Vereinsmitglieder.

Barfußpfad ab jetzt wieder nutzbar

Nach dem langen und kalten Frühjahr startet nun endlich die diesjährige Saison des Barfußpfades am Hohen Meißner. Einer Entdeckungsreise für die Sinne auf dem rund 30 Stationen umfassenden, anderthalb Kilometer langen Rundweg steht nichts mehr im Wege. Der Startpunkt ist am Jugenddorf Hoher Meißner. Für die Nutzung des Weges wird ein Betrag von zwei Euro pro Person in die Kasse des Vertrauens am Eingang erbeten. Der Weg kann bis zum Spätherbst täglich von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit genutzt werden. Mehr Informationen unter www.naturparkfrauholle.land/barfusspfad

Aktionen rund um das Thema Garten

Die Stadtbibliothek Göttingen beteiligt sich am Tag „Science goes City“ am Sonntag, 5. Mai, ab 13 Uhr mit Aktionen rund um das Thema Garten. Zu den Angeboten gehören unter anderem eine Saatgutbibliothek, in der Samen für den heimischen Balkon oder Garten ausgeliehen werden können, eine Pflanzentauschbörse und eine Aktion zur Kompostbereitung. Zudem gibt es einen themenbezogenen Buchverkauf. Kinder können unter Anleitung Saatgutbomben bauen oder einer Geschichte lauschen. Die Aktionen finden im Innenhof der Bibliothek im Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8, statt.

Interessantes rund um die Königin der Instrumente

In der Liebfrauenkirche in Witzenhausen gibt es am Sonntag, 5. Mai, um 17Uhr eine Orgelführung mit Bezirkskantor Christopher Weik und Orgelmusik. Die Orgel ist nicht nur das größte Instrument der Musikgeschichte, sondern auch das komplizierteste. Hinter den sichtbaren Pfeifen verbirgt sich eine Menge Technik. Wie dieses Instrument funktioniert, was nötig ist, um ihr verschiedene Klänge zu entlocken, erfahren Interessierte an diesem Tag. Sie bekommen Einblick in den Spieltisch, dem Arbeitsplatz des Organisten, der mit Händen und Füßen gleichzeitig die riesige „Maschine“ bedient. Die Bauarten der Pfeifen werden anschaulich demonstriert. Die Gäste können verschiedenen Klängen und Stilen lauschen, und natürlich hören sie auch die Klangfarben der Orgel an ausgewählten Musikbeispielen.

