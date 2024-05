Eichsfeld. Nicht nur für Eichsfelder Wanderfreunde gibt es neue Karten und App-Updates für Wander- und Radwege. Zudem bittet die Naturparkverwaltung um besondere Vorsicht bei Ausflügen in die Natur.

Mit der Kirschblüte und dem Frühlingswetter zieht es nun wieder mehr Menschen nicht nur an den Wochenenden in die Natur. „Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land hat für viele seiner Wander- und Radwege kostenfreies Kartenmaterial neu aufgelegt. Für die ebenfalls kostenfreie Geo-Naturpark-App ist ein Update für Android und iOS in die Stores gekommen, das bereits die in diesem Jahr zur Eröffnung anstehenden neuen Wege enthält und jetzt auch Ausflugsziele hinsichtlich der Familienfreundlichkeit filtern lässt“, sagt Claudia Krabbes vom Geo-Naturpark.

Eine besonders hohe Nachfrage verzeichne der Naturpark in diesem Jahr nach Angeboten am Nationalen Naturmonument Grünes Band Hessen und seinen geführten Wanderungen. Die umfänglichen Wegkontrollen an den Premiumwegen und dem Werra-Burgen-Steig Hessen dauern derweil noch an. „Das Geo-Naturpark-Team informiert nach bestem Wissen und Gewissen auf seiner Internetseite über Einschränkungen an den Wegen“, so Krabbes. Die Behebung der aufgenommenen Mängel werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Geo-Naturpark und Hessenforst bitten aus Naturschutzgründen darum, die Wege nicht zu verlassen. „Dies gilt auch für ein Picknick. Auf den Wiesen entwickeln sich teilweise wertvolle Pflanzenbestände, die auch für hier lebende Tierarten sehr wichtig sind“, betont Claudia Krabbes. Leicht könne man zudem die gut getarnten Nester der Bodenbrüter übersehen. Wanderer werden gebeten, zum Verweilen die Sitzgruppen und Picknickplätze zu nutzen. Während der Brut- und Setzzeit, die noch bis zum 15. Juli anhält, gilt Leinenpflicht für Hunde, damit Jungtiere nicht aufgestöbert und gestört werden, erklärt die Naturpark-Mitarbeiterin.

Bis Ende Oktober und besonders bei Waldbrandgefahr sind offenes Feuer, auch Rauchen und Grillen, im Wald nicht gestattet. Radfahren ist nur dort erlaubt, wo die Wegbreite einen gefahrlosen Begegnungsverkehr ermöglicht, weist Claudia Krabbes auf weitere wichtige Verhaltensregeln in der Natur hin.

Die Orchideen im Naturpark-Areal entwickeln sich derzeit prächtig und lassen ebenfalls eine frühe Blüte erwarten. Diese ist dann vor allem an den kalkmagerrasenreichen Premiumwegen in Weißenbach, Frankershausen, Roßbach und Reichenbach sowie der Hessischen Schweiz zu erwarten.

Rad- und Wanderkarten sowie weitere Informationen im Internet unter www.naturparkfrauholle.land/tourismus oder www.kirschbluetefrauholle.land.

red