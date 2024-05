Eichsfeld. Mädchen schauen sich bei der Heiligenstädter Feuerwehr um, lernen die Arbeit kennen. Es wird zu einer Wanderbustour mit dem Rad und einem Bürgerabend eingeladen, und es gibt noch weitere Nachrichten.

Girls‘ Day bei der Heiligenstädter Feuerwehr

14 Mädchen aus Heiligenstadt und Umgebung lernten jetzt beim Girls‘ Day die Arbeit und den Alltag der Feuerwehr Heiligenstadt kennen. Bereits zum zweiten Mal bot die Wehr diesen Tag für Interessierte ab der fünften Klasse an. Nach einer Begrüßung durch den Stadtbrandmeister demonstrierten Einsatzkräfte, wie Patienten mithilfe der Drehleiter gerettet werden können. Danach konnten die Gäste den Gerätewarten über die Schulter schauen. So sahen sie zum Beispiel, wie die Schläuche nach einem Einsatz gereinigt, geprüft und zum Trockenen in den Schlauchturm gehängt werden. Wer einen Tag bei der Feuerwehr verbringt, muss auch lernen, wie Brände gelöscht werden. Daher übten die 14 Schülerinnen an einem Feuerlöschtrainer, wie man korrekt einen Kleinbrand bekämpft.

Kreisverwaltung einen Tag geschlossen

Aus organisatorischen Gründen bleibt die Kreisverwaltung am Freitag, dem 10. Mai, für jeglichen Geschäftsverkehr geschlossen. Die Rettungsleitstelle und die Bereitschaftsdienste seien von der Schließung allerdings nicht betroffen, heißt es in der Mitteilung aus dem Eichsfelder Landratsamt.

Wanderbustour diesmal mit Rad und Knickmeister

Der Wanderbus lädt am Sonntag, 5. Mai, zur Radtour ein. Als „Knickmeister Borchard Borchardes“ begleitet Bernhard Köhler die Teilnehmer zu den mittelalterlichen Befestigungsanlagen von Duderstadt. Für die 21 Kilometer lange Tour ist eine solide Kondition von Vorteil. An den historischen Warten und Knicks sind Pausen eingeplant. Es gibt Erzählungen vom Knickmeisters.

Da die Räder bei der Tour mit Fahrradanhängern transportiert werden, ist eine Anmeldung per Mail an bus@ew-netz.de oder unter Tel. 03605/515253 erforderlich. An den angegebenen Haltepunkten kann samt Fahrrad oder E-Bike einfach zugestiegen werden. Start ist um 9.15 Uhr am Busbahnhof Heiligenstadt. Zusteigemöglichkeiten sind um 9.20 Uhr an der Haltestelle Petristraße, 9.45 am ZOB Dingelstädt, 10.10 Uhr am ZOB Leinefelde und um 10.30 Uhr am ZOB Worbis.

Bürgerabend mit Landratskandidaten

Zum Bürgerabend lädt die AfD am Samstag, dem 4. Mai, nach Beuren ein. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte „Am Burgtor“ statt und wird um 19 Uhr beginnen. Eingeladen wurden zu dem Abend auch Robert Sesselmann sowie der Eichsfelder Landratskandidat der AfD Marcel König (parteilos).

Neues Angebot der Universitäsmedizin Göttingen

Ab sofort gibt es für Patienten des Universitätskrebszentrums der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ein neues Angebot: In einem Kunstkurs, angeleitet von einer Münsteraner Künstlerin haben Krebspatienten der Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie sowie der Klinik für Palliativmedizin die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre zu malen und sich so künstlerisch auszuprobieren.

Der Kurs findet jeweils am ersten Montag, Dienstag und Mittwoch des Monats von 14 bis 18 Uhr im Seminarraum der Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie der UMG statt. Letzter Termin: 7. August. Die Teilnehmer können jederzeit frei wählen, an welchen Tagen sie mitmachen möchten. Das Angebot ist kostenfrei. Anmeldung per Mail an haematologie.kunstprojekt@med.uni-goettingen.de.

red