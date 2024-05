Heiligenstadt. In Heiligenstadt kommt es am 30. April zu einem Polizeieinsatz. Grund: Ein 56-Jähriger zeigt aggressives Verhalten und verteilt Zettel mit rechtswidrigem Inhalt. Aber nicht nur die Eichsfelder Polizei war im Einsatz.

Ein 56-Jähriger, der polizeilich bekannt ist, zeigte am Abend des 30. April in der Albert-Schweitzer-Straße in Heiligenstadt ein auffälliges aggressives Verhalten. Der Mann hatte zuvor handgeschriebene Zettel mit rechtswidrigen Inhalten in die Briefkästen der Anwohner verteilt, heißt es am Mittwoch im Polizeibericht.

Bei Eintreffen der Beamten ließ er sich nicht beruhigen und warf weiterhin Gegenstände aus seiner Wohnung auf die Straße. Zur Unterstützung wurden daraufhin Rettungsdienst und sozialpsychiatrischer Dienst gerufen. Schließlich musste der Mann in ein Fachkrankenhaus in Mühlhausen gebracht werden. Wegen des Verdachts, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verbreitet zu haben, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

