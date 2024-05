Heiligenstadt. Die Eichsfelder Polizei hat bei einem 24-Jährigen in Heiligenstadt verbotene Substanz gefunden. Eine Ermittlung wurde eingeleitet.

In der Grünewaldstraße in Heiligenstadt kontrollierten Beamte am Dienstagnachmittag einen 24-Jährigen. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann verschiedene Substanzen mit sich trug, die einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen.

Als durch die Beamten die Wohnung des Verdächtigen kontrolliert wurde, kamen weitere verbotene Substanzen zum Vorschein. Es erfolgte eine Sicherstellung und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Eichsfeld

red