Leinefelde. In Leinefelde flüchtet ein 33-Jähriger vor der Polizei. Nach einer Fahndung wird der Mann aufgegriffen.

Polizisten beabsichtigen am Mittwochmorgen eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Heiligenstädter Straße in Leinefelde. Ein 33-jähriger Audifahrer sollte kontrolliert werden. Auf dem Beifahrersitz saß ein drei Jahre altes Kind. Als die Beamten die Kontrolle einleiten wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas und floh mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Beuren. Der Sichtkontakt zum Audi ging verloren.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung stießen die Polizisten in Beuren auf das Auto und den Fahrer. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03606/6510 zu melden.

