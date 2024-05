Heiligenstadt. Von Sturzrettung bis Brandbekämpfung: Heiligenstädter Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun. Maifeiertag ist alle andere als ruhig.

Für die Feuerwehr Heiligenstadt waren der 30. April und der Maifeiertag alles andere als ruhig. Zunächst waren die Heiligenstädter Rettungskräfte bis in die Nacht zum 1. Mai beim Großbrand in Wahlhausen beschäftigt. Am Maifeiertag selbst gab es drei Einsätze im Stadtgebiet.

Um 1.34 Uhr, da waren sie gerade aus Wahlhausen zurück, eilten die Kameraden zu einer Nottüröffnung. Nach kräftigem Klopfen durch die Feuerwehr öffnete der Bewohner aber eigenständig die Haustür, berichtet Johannes Lurch von der Heiligenstädter Wehr.

Um 14.30 Uhr ging es zusammen mit dem Rettungsdienst in die Hospitalstraße. „Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und erlitt dabei Verletzungen. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür und retteten die Patientin nach der Versorgung durch den Rettungsdienst mithilfe der Drehleiter“, heißt es aus dem Feuerwehrzentrum. Nur etwa eine Stunde später rückte die Feuerwehr Heiligenstadt zu einem Brand in der Hennefer Straße aus. Auf einem Balkon brannten ein Elektroherd und ein Sessel. Der Bewohner konnte das Feuer eigenständig löschen.

Durch die Hitze entstanden aber Schäden am Fenster und der Hauswand. „Die Einsatzkräfte öffneten Teile der Fassade und kontrollierten diese mithilfe der Wärmebildkamera“, schildert Lurch. Nachdem Entwarnung gegeben werden konnte, rückte die Feuerwehr ein.