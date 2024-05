Leinefelde. Kraftfahrer wird in Leinefelde erwischt. Darum muss er nun einen vierstelligen Betrag zahlen:

In der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwoch einen Fahrzeugführer, der unter Einfluss berauschender Mittel ein Auto führte.

Da der Mann keinen dauerhaften Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben und die Weiterfahrt untersagt, heißt es aus der Dienststelle. Zuvor erfolgte eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung in einem Klinikum.