Heiligenstadt. Täter nehmen sich in Heiligenstadt einen schwarzen BMW vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Wie die Polizei im Eichsfeld mitteilt, haben bislang unbekannte Täter am ersten Maiwochenende zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, ein Auto in Heiligenstadt zerkratzt. Der schwarze BMW war auf dem Parkplatz vor dem Haus Bahnerstieg 19a abgestellt. Die Schäden befinden sich auf der rechten Fahrzeugseite. Falls es Zeugen gibt oder jemand Hinweise geben kann, wird darum gebeten, sich mit der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606 / 6510 in Verbindung zu setzen.