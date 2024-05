Eichsfeld. In Heiligenstadt bereitet man sich auf ein Fest vor, bei dem es um Hochzeit geht, es gibt einen besonderen Ausflug und einen Wissenschaftsabend.

Museumsfest in Heiligenstadt

Zum großen Museumsfest mit Sonderausstellung „100 Jahre Hochzeitsbräuche im Eichsfeld“ lädt das Team vom Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt am Sonntag, 12. Mai, ein. Das Haus ist bei freiem Eintritt von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Sonderausstellung ist gemeinsam mit dem Landfrauenverein Leinefelde-Worbis entstanden. Dabei werden beispielsweise eine Auswahl verschiedener Brautmoden von etwa 1900 bis heute präsentiert sowie unterschiedliches Hochzeitszubehör und Fotos vergangener Jahrzehnte gezeigt. Bereits am Hauseingang erwartet die Gäste ein traditioneller Sägebock, an dem jeder sein Geschick unter Beweis stellen kann. Zusätzlich bieten die Landfrauen einen kleinen „Umtrunk“ und für Kinder kleine kulinarische Spezialitäten. Angeboten werden zudem mehrere Mitmachstationen mit Bastelaktionen zum Muttertag. Die Einsendungen zum 2. Eichsfelder Jugend-Kreativ-Contest mit dem Thema „Waldesklänge – Töne der Natur“ sind zur Abstimmung für den Publikumspreis ausgestellt. In den einzelnen Ausstellungsteilen werden Führungen angeboten. Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein verkauft Kaffee und Kuchen im großen Saal des Museums. Der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde betreibt einen Bücherstand und informiert über seine Arbeit. Ein musikalisches Programm erfolgt durch Bastian Jünemann am Piano.

Wahlvorschläge für Landtagswahl einreichen

Ab sofort nehmen die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter der Wahlkreise 1 (Eichsfeld I), 2 (Eichsfeld II), 8 (Unstrut -Hainich-Kreis I) und 9 (Unstrut-Hainich-Kreis II) Wahlvorschläge für die Landtagswahl 2024 entgegen. Das sei im Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld am 30. April öffentlich bekannt gemacht worden, heißt es aus dem Eichsfelder Landratsamt. Einzusehen ist es unter www.kreis-eic.de/amtsblaetter. Alle Wahlvorschläge müssen bis spätestens 27.. Juni um 18Uhr eingereicht werden.

Eichsfelder wollen zum Wörlitzer Park

Die Urania Eichsfeld plant am 1. August einen Ausflug zum Wörlitzer Park bei Dessau-Roßlau. Die große Anlage gilt als der erste englische Landschaftspark, der auf dem europäischen Festland angelegt wurde. Bis heute wird er als wahres Meisterwerk der Gartenkunst angesehen. Mit einem Bus soll die Tagesfahrt aus dem Eichsfeld starten. Geplant ist vor Ort eine 45-minütige Gondelfahrt und eine Führung durch die Heiligenstädter Familie Liebergesell. Mittagessen, Kaffee und Kuchen sind im Reisepreis von 55 Euro nicht enthalten. Interessenten werden wegen der besseren Planung gebeten, sich so schnell wie möglich bei der Urania in Leinefelde anzumelden, gern per E-Mail unter urania@urania-eichsfeld.de

Iba öffnet Türen für Wissenschaftsabend

Wissenschaft stellt das Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (Iba) Heiligenstadt am 13. Mai ab 16.30 Uhr in den Mittelpunkt. Die Forscher geben Einblick in Arbeit im Bereich Life Sciences. Im Fokus stehen dabei „Neue Technologien auf dem Weg zur personalisierten Medizin“. Menschen und ihre Krankheitsbilder sind vielfältig. Deshalb sollten auch Behandlungen maßgeschneidert für jeden einzelnen Menschen entwickelt werden, um das höchstmögliche Maß an therapeutischer Wirksamkeit zu ermöglichen – bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen, heißt es aus dem Iba. Institutsleiterin Doris Heinrich wird durch den Abend führen. Der Eintritt vor Ort ist frei. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung im Livestream über YouTube zu verfolgen. Nähere Informationen sind unter www.iba-heiligenstadt.de zu finden.

Religion für Erwachsene

Zum nächsten Kurs „Reli für Erwachsene“ lädt Pfarrer Tobias Reinhold alle Interessierten für Montag, 13. Mai, ein. Um 19 Uhr geht es im Pfarrhaus von Hundeshagen thematisch um theologische, ethische und biblische Inhalte.

Konzert an der Werra

Die evangelische Kirchengemeinde Allendorf lädt am Samstag, 11. Mai, um 17 Uhr zu einem besonderen Konzerterlebnis in die St. Crucis-Kirche in Bad Sooden-Allendorf ein. Semjon Kalinowsky (Lübeck/Ukraine, Viola) und Guy Poupart (Norwegen, Orgel) werden gemeinsam musizieren. Das abwechslungsreiche Programm besteht aus Werken von Komponisten unter anderem aus Norwegen, Italien, Dänemark und Deutschland und enthält originale Raritäten aus Barock und Romantik sowie Bearbeitungen aus der Feder von Semjon Kalinowsky. Dieses Konzert ist eine der letzten Möglichkeiten die „Queen an der Werra“ vor ihrer Erweiterung und Fertigstellung durch den Freiburger Orgelbau noch einmal live zu erleben. Karten für dieses besondere Konzert sind im Vorverkauf für 18 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich.