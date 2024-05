Eichsfeld. Zeugen können Vorfall in einer Nachbarstadt des Eichsfeldes beobachten, das hilft der Polizei bei schneller Ermittlung.

Ein 53-Jähriger aus der Gemeinde Schimberg im Eichsfeld hatte am Sonntagvormittag sein Auto auf dem Parkplatz „Werdchen“ in Eschwege abgestellt. Zwischen 10.30 Uhr und 12.20 Uhr wurde das Fahrzeug jedoch beim Ausparken durch einen anderen Pkw angefahren, wobei der Verursacher verbotenerweise den Unfallort verließ und seine Fahrt einfach fortsetzte. Da der Unfall von Zeugen beobachtet wurde, konnte der Unfallflüchtige schnell ermittelt werden, es handele sich dabei um einen 27-Jährigen aus Göttingen, heißt es von der Polizei in Eschwege. Insgesamt sei nur ein geringer Sachschaden entstanden.