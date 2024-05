Heiligenstadt. Wahlpodium unserer Zeitung zur Bürgermeisterwahl in Heiligenstadt: Thomas Spielmann, Peter Gabel und Tobias Gerling sprechen über ihre Ziele.

In Heiligenstadt kämpfen drei Männer um den Posten des Bürgermeisters bei der bevorstehenden Kommunalwahl. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Thomas Spielmann (BI Menschen für Heiligenstadt), Peter Gabel (CDU) und Tobias Gerling (FDP).

Die Lokalredaktion Eichsfeld der Funkemediengruppe Thüringen hat die drei Kandidaten zum Podiumsgespräch in die Heiligenstädter Stadthalle gebeten. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen, auf den Zuschauerstühlen Platz zu nehmen. Moderiert wird das Podium von Fabian Klaus, Landesreporter unserer Mediengruppe in Thüringen. Es findet am Montag, 13. Mai, in der Stadthalle statt, Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.