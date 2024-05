Eschwege. Eine junge Frau will in einer Stadt in eine andere Straße abbiegen. Dabei unterläuft ihr ein teurer Fehler.

Nach Informationen der Polizei Eschwege war am Montagnachmittag eine 18-Jährige aus Geismar mit ihrem Pkw in der Wiesenstraße in Eschwege unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Straße „Neustadt“ abzubiegen.

Dabei prallte sie zunächst mit dem rechten Vorderrad gegen den rechten Bürgersteig, verriss das Lenkrad und kam in der Folge auf dem linken Bürgersteig mit dem Auto zum Stehen. Dabei wurde das linke Vorderrad derart beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro.

red