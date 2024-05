Dingelstädt. Mutwillige Zerstörung durch unbekannte Täter in der Stadt. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Gebäude in Dingelstädt lösten in der Nacht von Montag auf Dienstag unbekannte Täter durch Vandalismus den Alarm aus. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie mehrere Fensterscheiben eines leerstehenden Objektes im Hestelweg.

Gegen 3.20 Uhr erschallte die Alarmanlage, nachdem insgesamt vier Fenster sowie die Scheibe des Haupteinganges beschädigt worden waren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens belaufe sich auf etwa 1400 Euro, so die Polizei. Jetzt hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Wer zur Aufklärung des Falles beitragen kann, meldet sich unter der Telefonnummer 03606/6510. Das Aktenzeichen lautet 0116807.

red