Eichsfeld. Medizinische Beratung, Protest gegen das Kalibergwerk, ein Konzert für Babys und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarregion kurz und knapp.

Beratung zum Thema Leistenbruch

Bauchwand- oder Leistenbrüche bleiben bei vielen Patienten lange unerkannt. Beide Brüche stellen sich durch Erhebungen in der Bauch- beziehungsweise Leistengegend dar und bedürfen einer medizinischen Behandlung, meist einer Operation. Welche Operationsverfahren und Behandlungsmöglichkeiten für beide Erkrankungen am Eichsfeld-Klinikum angeboten werden, erklärt Lutz Pickart, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Proktologie, in einem kostenfreien Vortrag. Er informiert auch über Symptome, Anzeichen und Anlaufstelle bei einem Verdacht. Der Vortrag findet am Donnerstag, 16. Mai, um 17.30 Uhr, in der Cafeteria des Eichsfeld-Klinikums in Heiligenstadt statt. Die anschließende Fragerunde bietet Möglichkeit, mit Lutz Pickart in Dialog zu treten und Fragen direkt zu beantworten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Protest gegen geplantes Kalibergwerk

Die Bürgerinitiative „Eichsfeld-Wipperaue“ lädt am Freitag, um 19.30 Uhr, zu einem Lichtermarsch zur Evangelischen Kreuzkirche Bernterode/Schacht. Treffpunkt ist am Radweg in Breitenworbis, Höhe Tankstelle. Hintergrund ist der Protest gegen den geplanten Neubau eines Kalibergwerkes vor Ort. Es wird darum gebeten, eine Kerze oder Fackel selbst mitzubringen.

Neuer Kurs der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet am Samstag, 25. Mai, von 14 bis 17 Uhr, einen Kurs zum Thema „Bunte Gärten – kleine Paradiese“ an. Er findet im Schaugarten der Kuhmuhne in Schönhagen statt. Dabei werden Anregungen für einen strukturreichen (Nutz-)Garten mit Schmetterlingen, Insekten und anderen Tieren gegeben. Der Schwerpunkt liegt bei diesem Kurs auf dem Frühjahr. Treffpunkt ist der Schaugarten am Ortseingang. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter 03606/6504444 oder auf der Internetseite www.kvhs-eichsfeld.de.

Schlager-Stars im Eichsfelder Kulturhaus

In Heiligenstadt gastieren am Sonntag, 12. Mai, um 16 Uhr, Schlagergrößen wie Peggy March, Patrick Lindner oder Claudia Jung bei der Schlager-Hitparade mit Bernhard Brink im Eichsfelder Kulturhaus. Restkarten für die Veranstaltung sind an diesem Tag ab 14.30 Uhr an der Theaterkasse des Kulturhauses zu haben. Sie ist unter der Telefonnummer 03606/608060, per Mail unter kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter 03606/608067 erreichbar. Tickets können ebenfalls über die Homepage des Eichsfelder Kulturhauses erworben werden: www.eichsfelder-kulturhaus.de.

Konzert für Babys und Kleinkinder

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le veranstaltet gemeinsam mit der Musikschule Leinefelde am Donnerstag, 16. Mai, um 17 Uhr, ein Konzert für Babys und Kleinkinder bis drei Jahren. Die Atmosphäre des mit Krabbelmatten ausgestatteten Raumes erlaubt es pro Konzert maximal 20 Babys und ihren Eltern, bei nahezu unbeschränkter Bewegungsfreiheit, ganz nah am Geschehen zu sein oder sich auch mal in sicherer Distanz zu halten. Das Konzert findet in der Eichsfelder Musikschule, Straße der Einheit 29, in Leinefelde statt. Anmeldung unter anmeldung@ko-ra-le.com oder www.ko-ra-le.com.

Babymassage und Rückbildungsgymnastik

Nach der Geburt eines Kindes ist meist die Beckenbodenmuskulatur von Müttern schwach. Mit sanften Übungen können sie die Muskulatur wieder stärken. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet dafür ab Dienstag, 14. Mai, einen fünfteiligen Kurs an. Er beinhaltet die Kräftigung des Beckenbodens, der Bauch- und Rückenmuskulatur sowie Babymassage. Mit dem Rückbildungsgymnastik-Kurs kann in der Regel ab der 6. Woche nach der Geburt begonnen werden. Die Teilnahme kostet einmalig fünf Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 036075/690072.

Bürgerberatung und Vortrag im Grenzmuseum Schifflersgrund

Die Staatssicherheit ließ nichts unversucht, auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze an Informationen zu gelangen. Im Grenzmuseum Schifflersgrund gibt es am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Die operative Foto- und Abhörtechnik der Stasi“. Referent Detlev Vreisleben erklärt anhand originaler Technik die verschiedenen Methoden der Überwachung des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Darüber hinaus steht an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ein Mitarbeiter des Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für eine Beratung zu Fragen der Rehabilitierung von SED-Unrecht zur Verfügung. Dabei geht es zum Beispiel um politische Haft, berufliche Benachteiligung oder auch Einweisung in Jugendwerkhöfe und Kinderheime. Das Beratungsangebot ist kostenfrei.

Rest-Karten für Helge Schneider

Der Komiker und Musiker Helge Schneider gastiert am Sonntag, 12. Mai, um 20 Uhr, mit seinem Programm „Katzeklo auf Rädern“ in der Stadthalle Göttingen. Restkarten für die Veranstaltung (ab 45 Euro) sind an diesem Tag ab 19 Uhr an der Abendkasse zu haben.

red