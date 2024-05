Uder. Siegfried Arand aus Uder blickt auf einen humorvollen Nachmittag zurück.

Der Wonnemonat Mai startete mit einem Gastspiel des Kabarett-Ensembles der Leipziger „Spottvögel“ im Gemeindesaal Riedelsburg. Es war die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe der Unternehmensgruppe Curamus für Senioren im ländlichen Raum, die ein großes Interesse und ein begeistertes Publikum gefunden hat.

Unser Anspruch ist, mehr als nur die Pflege für Senioren, sondern auch ein kulturelles, bezahlbares Angebot für alle älteren Menschen der Region im Laufe des Jahres anzubieten, so die Geschäftsführerin Beatrix Bachmann.

Losgelöst von Alltagssorgen und Krankheiten, standen Freude und Zuversicht auf schöne gemeinsame Stunden im Mittelpunkt, sei es um die „Spottvögel“ zu erleben, Bekannte zu treffen oder sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.

Das Publikum, welches aus dem ganzen Landkreis kam, wurde nicht enttäuscht. Die Szenen stellten verschiedene Blickwinkel in humoristischer Art wie zum Beispiel „Fitness ein Traum – ohne Anstrengungen geht‘s kaum“, den „Senioren-Rap“, der „Friseurbesuch mit Vorstellungsgespräch“, „Terminstress im Rentenalter“, „Arztbesuch beim Tierarzt“ und viele andere Themen dar. Die Begeisterung im Publikum, mit strapazierten Lachmuskeln, war zu spüren. Ein rundum gelungener Nachmittag in besonderem Ambiente war nur eine der vielen positiven Rückmeldungen, die von den Gästen mit durchweg positiven Feedback zu hören waren.

Durch das sehr große Interesse wird bereits jetzt mit den Planungen für ein weiteres kulturelles Highlight für den Herbst 2024 begonnen.

