Leinefelde. In Leinefelde zündeln Unbekannte an einem Papiercontainer. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Leinefelde zum Brand eines Papiercontainers. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Container wurde durch den Brand beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0117982).

red