Heiligenstadt. In Heiligenstadt ist ein Autofahrer in einer engen Straße unterwegs. Dabei schätzt er den Abstand zu einem Fußgänger falsch ein.

Nach Informationen der Polizei befuhr am Mittwochmorgen ein 62 Jahre alter Autofahrer einen verkehrsberuhigten Bereich in der Robert-Koch-Straße in Heiligenstadt. Als er an einem Fußgänger vorbeifuhr, der in gleicher Richtung unterwegs war, kollidierte ein Außenspiegel des Pkw mit dem 73-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

