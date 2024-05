Leinefelde. Zwei Männer essen und trinken in einem Leinefelder Restaurant. Der Wirt bleibt auf der Rechnung sitzen.

Ohne die Rechnung zu bezahlen, verließen laut Polizei zwei Unbekannte am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Restaurant in der Boschstraße in Leinefelde. Die beiden Männer waren nach dem Verzehr ihrer bestellten Speisen und Getränke mit Fahrrädern davongefahren.

Ihre Rechnung im zweistelligen Wert blieb allerdings unbezahlt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erstatteten Anzeige wegen Betruges.

red