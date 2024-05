Leinefelde-Worbis. Der Baufortschritt für das McDonald‘s-Restaurants an der A38 im Eichsfeld ist deutlich zu erkennen. Mitte Juli ist die Eröffnung geplant.

Vor knapp einem Monat, genauer gesagt am 16. April, erfolgte im Gewerbegebiet Teichhof, in direkter Nachbarschaft zur Autobahn 38, der offizielle Spatenstich für das neue McDonald‘s-Restaurant. Seitdem hat sich schon einiges auf dem Gelände getan. Die Außenwände stehen schon, so ist die Größe des Gebäudes bereits zu erkennen.

Das Areal ist geschottert, denn hier entstehen 56 Parkplätze sowie die Zufahrten zum McDrive-Schalter. Auch an Sitzgelegenheiten im Außenbereich werde es nicht fehlen, hieß beim offiziellen Spatenstich. Als Termin für die Eröffnung ist der 16. Juli geplant.