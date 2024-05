Eichsfeld. Ein zwölfjähriger Eichsfelder hat die Rauchentwicklung in dem Wohnhaus selbst bemerkt und konnte es verlassen. Dennoch musste er in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Montag gegen 16.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Halle-Kasseler-Straße in Arenshausen zu einer Rauchentwicklung. Ein Zwölfjähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wohnhaus befand, bemerkte dies und konnte das Gebäude selbstständig verlassen, heißt es im Polizeibericht am Dienstag.

Der Junge musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 8000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Ursache der Rauchentwicklung aufgenommen.

red