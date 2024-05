Eichsfeld. Unbekannte brachen in eine Gartenlaube und einen Schuppen ein. Die Eichsfelder Polzei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 10. Mai, und Montag, 13. Mai, gewaltsam in Gartenhaus und einen Schuppen im Wiesengraben in Birkungen ein.

Der oder die Täter erbeuteten ein elektrisches Kinderquad. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder die Tat beobachtet haben. Hinweis nimmt die Polizeiinspektion in Heiligenstadt unter Telefon 03606/6510 entgegen.

