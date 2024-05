Eichsfeld. Zu einem Auffahrunfall kam es in Eschwege. Ein Eichsfelder bremste verkehrsbedingt, das übersah ein weiterer Verkehrsteilnehmer.

Auf der Niederhoner Straße in Eschwege kam es am Dienstag gegen 16.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrer aus Heiligenstadt musste in Höhe der Hausnummer 32 verkehrsbedingt bremsen. Ein 26-jähriger Mann aus Weißenborn erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

red