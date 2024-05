Eichsfeld. Ein FDP-Mann in Heiligenstadt ist verwundert, am Samstag soll sich nicht erschreckt werden und es wird bei Straßensperrungen gefeiert. Worum es jeweils geht:

FDP-Stadtrat korrigiert Äußerungen im Wahlpodium

Beim Wahlpodium am Montagabend in der Stadthalle Heiligenstadt war zwischen den Bürgermeisterkandidaten Thomas Spielmann (BI) und Tobias Gerling (FDP) ein Streit über ein aktuelles Bauvorhaben der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld (Kowo) entbrannt. Gerling monierte den Bau, der für ein großes Unternehmen in Heiligenstadt konzipiert werde, worin später dessen Mitarbeiter eine Wohnmöglichkeit bekommen sollen. Das sei nicht Aufgabe der Kowo, erregte sich Gerling. Spielmann antwortete, das sei es sehr wohl, die Kowo sei unter anderem dazu da, Wohnraum zu schaffen. Solange es wirtschaftlich sei, spreche nichts dagegen, außerdem hätte ein Parteifreund Gerlings im Aufsichtsrat der Sache zugestimmt. Mit diesem solle Gerling sprechen.

„Das ist so nicht ganz richtig“, sagt Matthias Bollwahn (FPD), der Mitglied des Stadtrates ist und als solches in Aufsichtsräte städtischer Gesellschaften entsandt werden kann. Er ist der einzige Vertreter der FDP im Heiligenstädter Stadtrat. „Damit werde wohl ich gemeint sein“, spielt er auf die Äußerung Spielmanns an. „Ich habe aber nie zugestimmt. Das ist auch gar nicht möglich. Denn ich sitze nicht im Aufsichtsrat der Kowo, sondern im Aufsichtsrat der Stadtwerke.“

Sirenen werden in Teilen des Eichsfeldes getestet

Damit sich einige Bewohner des Landkreises Eichsfeld am kommenden Samstagmittag nicht erschrecken, teilt das Landratsamt vorsorglich mit, dass wieder eine Funktionsprobe der Sirenen und Funkmeldeempfänger stattfinden wird. Die Rettungsleitstelle löst die Alarmierungen am 18. Mai zwischen 12 und 12.30 Uhr dieses Mal für die Feuerwehren der Gemeinde Niederorschel und der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar sowie den Katastrophenschutz, den Betreuungs- und Sanitätszug aus.

Straßensperrung zur Heimensteiner Kirmes

Zum 661. Mal wird Pfingsten die Heimensteiner Kirmes in der Altstadt zu Heiligenstadt gefeiert. Am Pfingstmontag findet der traditionelle Heimensteiner Kirmesumzug ab 11 Uhr statt. Darum wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Am gesamten Streckenverlauf durch die Alt- und Innenstadt sind für den 20. Mai Halteverbote angeordnet, um den Umzug zu gewährleisten. Betroffene Straßen sind die Obere Wilhelmstraße, die Hampelsgasse, der Klausberg, der Heimenstein, die Obere Altstadt und die Lindenallee. Im Rahmen der Kirmes ist die Straße Heimenstein übrigens den kompletten Montag und Dienstag bis 10 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

