Heiligenstadt. Unbekannte „verzieren“ ein Wahlkreisbüro in Heiligenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Informationen der Polizei beschmierten Unbekannte am Donnerstag in der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 17.10 Uhr mit einem Schriftzug die Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro, teilen die Beamten mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0126398).

