Eichsfeld. Eichsfelder Jugendliche „verzieren“ ein Plakat. Auf sie wartet ein Strafverfahren.

In der Duderstädter Straße in Teistungen beschmierten laut Polizei am Samstag gegen 23 Uhr drei Jugendliche ein Wahlplakat mit schwarzer Farbe. Sie konnten durch die Beamten gestellt werden.

Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben, so die Polizei.

red