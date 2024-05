Eichsfeld. Entdecken Sie neue Perspektiven auf die DDR-Geschichte bei einer Buchvorstellung. Am Wochenende wird zur Dreifaltigkeitswallfahrt auf den Hülfensberg eingeladen. Weitere Neuigkeiten aus dem Eichsfeld lesen Sie hier:

Dreifaltigkeitswallfahrt auf dem Hülfensberg

Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg ladenam Sonntag, 26. Mai, zur Dreifaltigkeitswallfahrt auf den heiligen Berg ein. Die Wallfahrt steht unter dem Motto „Auf Ihn sollt ihr hören“ (Mk 9,7). Der Gottesdienst startet um 10 Uhr in der Wallfahrtskirche. Festprediger Probst Marcellus Klaus wird die Botschaft des Evangeliums verkünden, unterstützt von den Klängen des Kirchenchores St. Bernardus aus Hausen und den Bläsern aus Silberhausen. Für die Frühaufsteher beginnt der Tag bereits um acht Uhr mit dem traditionellen Kreuzweg ab Geismar, der die Pilger auf ihren inneren Weg zur Besinnung und Einkehr einlädt. Ab neun Uhr bietet die Kirche die Möglichkeit zur Beichte.

Aktuelle Ergebnisse zur Forschung über die DDR

„Es gab nicht die eine DDR“ heißt es im Vorwort des Lesebuchs „DDR im Plural“, in dem 25 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre aktuellen Forschungen zur Geschichte und Nachgeschichte der SED-Diktatur vorstellen. Mitherausgeber Christopher Banditt (Universität Potsdam) wird die Publikation, die von der Zeit unter die zehn wichtigsten Bücher über den Osten 2023 gewählt wurde, in der Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr vorstellen. Zwei der Autoren und Promotionsstipendiaten der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur werden anschließend einen Einblick in ihre Forschungsthemen geben.

Während sich die Historikerin Anna Hesse aus Deuna dem „Superwahljahr 1990“ und den Selbst- und Fremdwahrnehmungen ostdeutscher Abgeordneter im ersten gesamtdeutschen Bundestag widmen wird, spricht Alexander Mennicke aus Leipzig darüber, wie sich DDR-Bezüge nach 1990 in Fußballfankulturen und ostdeutschen Stadien erhalten haben. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Grenzlandmuseums Eichsfeld mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Alle Informationen zum Programm unter: www.grenzlandmuseum.de

In der Bildungsstätte am Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen werden die Forschungsergebnisse vorgestellt. © Archivfoto | Eckhard Jüngel

Stadt Leinefelde-Worbis lädt zur Sitzung des Wahlausschusses

Am Dienstag, 28. Mai, um 15 Uhr, wird im großen Sitzungssaal des Rathauses am Wasserturm in der Leinefelder Bahnhofstraße 43 zur öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis eingeladen. Diese dient der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses der Kommunalwahlen vom 26. Mai. Auf der Tagesordnung stehen wichtige Punkte zur Beschlussfassung: die Bestätigung der Ergebnisse der Stadtratsmitgliederwahl sowie die Entscheidung über die Ausgänge der Ortsteilbürgermeisterwahlen und Ortsteilratsmitgliederwahlen in den Ortsteilen Beuren, Birkungen, Breitenbach, Breitenholz, Hundeshagen, Kallmerode, Kaltohmfeld, Kirchohmfeld, Leinefelde, Wintzingerode und Worbis. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und den demokratischen Prozess vor Ort mitzuerleben.

Jürgen Unger, Wahlleiter der Stadt Leinefelde-Worbis, ist der Vorsitzende des Wahlausschusses. © Archivfoto | Sebastian Grimm

Emotionale Momente beim Südharzer Kreiskirchentag

„Es wird am 1. Juni in Ellrich beim Kreiskirchentag ganz sicher viele emotionale Momente geben“, ist sich Regina Englert, Sprecherin des Evangelischen Kirchenkreises Südharz, sicher. Beim Kreiskirchentag am 1. Juni kommen Vertreter aus 104 Kirchengemeinden zusammen, zu denen auch Gemeinden im Landkreis Eichsfeld gehören.

Für die einen sei es der Anblick des eigenen Kindes morgens auf der großen Bühne beim Musical, für andere der Moment, wenn abends die ersten Töne von Heinz Rudolf Kunzes Solo-Konzert erklingen. Für die Ellricher gibt es diesen besonderen Moment um 13.30 Uhr. Denn dann wird eine der vier Glocken von St. Johannis in luftiger Höhe angeschlagen. Pfarrer Jochen Lenz und der Vorsitzende des Kirchbauvereins Martin Bischoff lassen sie erklingen. Noch vor dem großen Fest-Gottesdienst um 14 Uhr stellt der Kranfahrer die Glocke dann wieder sicher auf dem Boden ab. „Das ist ein wunderbarer Moment für den Kreiskirchentag und für Ellrich. Ich freue mich, dass wir das so gemeinsam feiern können“, blickt Superintendent Andreas Schwarze voraus und lädt herzlich ein, dabei zu sein und an diesem Stück Geschichte mitzuschreiben.

Viele Ellricher kennen ihre Kirche noch als Ruine. Bäume wuchsen aus ihren Mauern. Nach der gelungenen Innensanierung wächst stattdessen der Kirchturm wieder, dessen Fertigstellung für das Frühjahr 2025 geplant ist. Die Glocke ruft nach langem Schweigen wieder zum Gottesdienst. „Zum Kreiskirchentag, einem Tag, an dem die Menschen von überall her zusammenkommen, ein großartiges Zeichen der Verbundenheit im Glauben“, freut sich Englert auf dieses Ereignis.

Nicht nur für die Ellricher interessant sein werden auch die Kirchenführungen. Fachmännisch wird die Entwicklung von St. Johannis erklärt.

Der Südharzer Kreiskirchentag findet in der St-Johannis-Kirche in Ellrich statt. © Archivfoto | Marco Kneise

