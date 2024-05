Eichsfeld. Taufgedächtnisgottesdienst, eine Demokratiewanderung, ein Heilkräuterseminar und vieles mehr gibt es in den nächsten Tagen im Landkreis Eichsfeld. Lesen Sie hier weitere Neuigkeiten kurz und knapp:

Demokratiewanderung mit den Eichsfeldgrünen

Am Samstag, 25. Mai, lädt der Kreisverband der Eichsfeldgrünen zu einer Demokratiewanderung ein. Alle Interessierten sind willkommen, um gemeinsam das historische und naturbelassene Areal des Grünen Bandes zu erkunden. Start ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Grenzlandmuseums in Teistungen. Wanderführer Lothar Wandt wird die Teilnehmer auf der vier Kilometer langen Strecke über den Pferdeberg in die Geschichte der deutschen Teilung und die einzigartige Flora und Fauna der Region einführen. Es besteht auch die Möglichkeit, mit den grünen Kommunalwahlkandidaten ins Gespräch zu kommen. Nach der Wanderung ist eine Einkehr am Imbiss des Museums vorgesehen. Keine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Wallfahrtskirche lädt zum Taufgedächtnis ein

Am Samstag, 25. Mai, findet in der Wallfahrtskirche des Hülfensbergs um 19 Uhr ein besonderer Taufgedächtnisgottesdienst statt. Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg heißen alle Gläubigen herzlich willkommen. Zur liturgischen Gestaltung werden Pfarrerin Frauke Leonhäuser aus dem Kloster Germerode und Bruder Rene Walke vom Hülfensberg beitragen. Der Kirchenchor aus Kella wird die Feierlichkeit musikalisch begleiten. Unter dem Motto „Auf ihn sollt ihr hören“ verspricht der Abend eine inspirierende Rückbesinnung auf das Taufversprechen.

Die Brüder des Franziskanerordens leben auf dem Hülfensberg. In der Wallfahrtskirche ist der Gehülfe am Kreuz zu sehen. © Sebastian Grimm

Laura Galstyan bezaubert im Mozartsaal

Im Herzen von Bad Sooden-Allendorf erwartet Musikliebhaber ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Virtuosin Laura Galstyan gastiert am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr im Mozartsaal des Werratal Kultur- und Kongresszentrums. Ihr Programm „Weltklassik am Klavier - Mysteriös und feierlich - Carnaval oder Fasching?!“ umfasst Meisterwerke von Beethoven, Ravel und Schumann. Der Eintritt kostet 30 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre genießen freien Eintritt, Studenten zahlen 15 Euro und Kurgäste 25 Euro. Kartenreservierungen per E-Mail an info@weltklassik.de oder unter Telefon 0151/125 855 27. Weitere Informationen im Internet unter www.weltklassik.de.

Kindergarten feiert seinen 100. Geburtstag

Der katholische Kindergarten St. Marien in Bischofferode feiert seinen 100. Geburtstag, und zwar mit einer Festwoche. Am Mittwoch, 22. Mai, wird um 17 Uhr zu einem Orgelkonzert mit Ralf Lippold eingeladen, danach geht es zum Festzelt, wo gegrillt wird. Eine besondere Aufgabe übernehmen die Kindergartenkinder am Freitag, 24. Mai, denn dann werden sie um 17.45 Uhr den Bischof zur Firmung vor der Kirche begrüßen. Am Sonntag, 26. Mai, beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst zum Jubiläum. Es schließen sich Stunden der Begegnung im Kindergarten an. Neben dem Pflanzen eines Baumes gibt es Spiel, Spaß und zahlreiche Aktionen. Liedermacher Thomas Koppe wird um 14.30 Uhr erwartet. Nach der gemeinsamen Kaffeetafel klingt die Festwoche dann langsam aus.

Heil- und Wildkräuter im Kloster Gerode entdecken

Im malerischen Kloster Gerode öffnet das Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte vom 23. bis 26. Mai seine Pforten für Naturbegeisterte. Das viertägige Seminar „Heil- und Wildkräuter“ wird von den Gesundheitsberaterinnen und Heilpraktikerinnen Andrea Wallasch und Barbara Irmer geleitet. Interessierte können sich auf eine Vertiefung ihres Wissens über heimische Pflanzen freuen. Neben fundierten Einblicken in Wirkungen und Nutzungsmöglichkeiten der Kräuter, steht insbesondere das Erleben und Verarbeiten der Pflanzen im Fokus. Das Programm umfasst das Sammeln und die Zubereitung nahrhafter Gerichte sowie das Herstellen von Heilsalben, Tees und Tinkturen, die Teilnehmer gemeinschaftlich genießen dürfen.

Für diejenigen, die ihr Wissen erweitern möchten, bietet das Kloster weitere Veranstaltungen an – ein Seminar vom 27. bis 30. Juni und eine Führung durch den Heilpflanzengarten am 6. Juli.

Die Plätze sind begrenzt, daher wird um eine Anmeldung gebeten. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 036072/8200 oder online unter www.wegdermitte.de.

red