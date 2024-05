Eichsfeld. Für einen Simson-Fahrer endet eine Moped-Fahrt im Eichsfeld im Krankenhaus. Die Schuldfrage ist bereits geklärt.

In der Wildunger Straße in Brehme kollidierte, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, schon am Freitag gegen 14.50 Uhr die Fahrerin eines schwarzen Pkw VW Gold mit einem 17-jährigen Mopedfahrer. Die 44-Jährige Golffahrerin wollte nach links in einen Parkplatz einfahren, übersah aber den Simson-Fahrer. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, desse Höhe noch nicht beziffert ist.

