Leinefelde. Für zwei Pkw-Besitzer hat es Samstag eine böse Überraschung gegeben. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen.

Noch ist ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin nicht ermittelt, der am Samstag in der Zeit von 14.25 und 15.30 Uhr durch die Leinefelder Mozartstraße fuhr. Er oder sie beschädigte beim beim Vorbeifahren zwei auf der Höhe der Hausnummer 7 auf Parkplätzen am Fahrbahnrand abgestellte Pkw, einen grauen Audi A6 und einen blauen Peugeot 207. „Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Schaden wurde noch nicht benannt“, heißt es von der Polizei.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie bittet um sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht und eventuelle Zeugen, sich in der Polizeiinspektion Eichsfeld in Heiligenstadt oder in der Polizeistation Leinefelde zu melden. Telefonisch ist die Eichsfelder Polizei unter der Nummer 03606 / 6510 erreichbar.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld