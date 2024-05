Eichsfeld. Waldbaden, Exkursion zu bunten Bergwiesen sowie ein Fest in Neuendorf. Und das gibt es außerdem noch:

Naturschutzbund lädt zum Waldbaden ein

Zu einem Seminar „Waldbaden – ein meditatives Naturerlebnis“ lädt der Naturschutzbund (Nabu) Obereichsfeld am Dienstag, 4. Juni, von 17 bis 19 Uhr ins Naturschutzzentrum Reifenstein ein. Geleitet wird es von den Natur- und

Umweltpädagoginnen Katharina Molnar und Katrin Lehmann.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gibt Tage, an denen man sich ausgelaugt, müde oder gestresst fühlt. Orte der Erholung findet man in der Natur. Besonders eigne sich der Wald, so der Nabu. Die Augen schauten in ein sattes Grün, man höre das Rauschen der Blätter im Wind und die Vogelstimmen. Zudem atme man die frische, sauerstoffreiche Luft des Waldes ein.

Unter der Anleitung der beiden Kursleiterinnen erfahren die Teilnehmer, was es heiße, im Wald „zu baden“ und welche Wirkung das Waldbaden auf den Körper und das seelische Wohlbefinden hat.

Vom Naturschutzzentrum in Reifenstein geht es in den nahe gelegenen Wald. Bitte dem Wetter entsprechend kleiden und bei Bedarf ein Sitzkissen mitbringen. Anmeldungen werden per E-Mail an k.lehmann@eichsfeld.nabu-thueringen.de oder telefonsich unter der Rufnummer 01578/2900165 erbeten. Die Teilnehmergebühr beträgt pro Person 15 Euro, Nabu-Mitglieder zahlen zwölf Euro.

Antoniusfest in Neuendorf

Der katholische Kirchort Neuendorf feiert jedes Jahr im Juni traditionell einen Gottesdienst an der Antoniuskapelle, die im Jahr 1848 errichtet wurde. Auch am Sonntag, 16. Juni, wird das laut Pfarrer Tobias Reinhold um 10.15 Uhr wieder so sein. Die Prozession zur Antoniuskapelle beginnt um 9.45 Uhr an der Kirche.

In diesem Jahr hat Pater Mariusz Bykowski, Franziskaner-Minorit aus Dingolfing in Bayern, seine Zusage als Hauptzelebrant und Gastprediger gegeben. Er ist schon viele Jahre mit Ortspfarrer Tobias Reinhold befreundet. Pater Mariusz stammt aus Polen, ist aber seit vielen Jahren in Deutschland tätig.

Nach dem Gottesdienst sind alle Neuendörfer und Gäste ganz herzlich zum Gemeindefest eingeladen.

Bunte Bergwiesen am Hohen Meißner

Zu einer Exkursion über die Bergwiesen am Hohen Meißner lädt der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land am Freitag, 7. Juni, ein. Naturparkführer und Botaniker Kurt Weising startet mit der Gruppe um 15 Uhr am Parkplatz des Naturfreunde-Meißnerhauses. Weising gilt als Experte und weiß durch die jahrzehntelange Arbeit mit Studenten, auch das kleinste Gewächs noch interessant zu machen. Er zeigt die auffällig gelb blühende Arnika genauso, wie die eher unscheinbar aussehenden Gewächse Klappertopf und Borstgras. Zudem erklärt er das Zusammenspiel der Pflanzen auf den Bergwiesen anschaulich.

Noch bis Mitte Juli zeigen sich die Hausener Hute und weitere, unter Naturschutz stehende, Bergwiesen am Hohen Meißner in farbenfroher Pracht.

Die Teilnahme an der dreistündigen Tour kostet 6,50 Euro. Anmeldung: Tel. 05657/644990 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land.de.

Fahrbanhsperrung wegen Brückenprüfung

Fahrspuren der Kasseler Landstraße im Bereich des Brückenbauwerks der A7 in Göttingen müssen von Montag, 10. Juni, bis einschließlich Freitag, 14. Juni, gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Hintergrund seien Brückenprüfungen. Die Arbeiten würden voraussichtlich in den verkehrsarmen Zeiten durchgeführt, heißt es weiter. Im digitalen Stadtplan sind größere Baustellen für die Dauer der Maßnahmen zu finden.

Kakteenbörse im Alten Botanischen Garten

Die 34. Kakteenbörse mit vielen Anbietern und tausenden Pflanzen dürfte auch in diesem Jahr wieder Pflanzenfreunde aus dem gesamten Bundesgebiet nach Göttingen locken. Sie findet am Samstag, 1. Juni, im Alten Botanischen Garten, Untere Karspüle 2, statt. Die Kakteenfreunde wollen dann die Kakteen-, Sukkulenten- und Pflanzenfreunde mit einem riesigem Pflanzenangebot überraschen. Von 9.30 bis 16 Uhr können die Besucher schauen, tauschen, staunen, kaufen und sich informieren. Der Eintritt ist frei.

In Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten werden tausende Kakteen und klassische Sukkulenten (wasserspeichernde Pflanzen) zum Kauf angeboten. Aber auch Palmen, Stauden, alpine Pflanzen, Wasserpflanzen, Blüten- und Gartenpflanzen, Chilipflanzen sowie Raritäten in vielen Arten und Formen sind zu erwerben. Direkt vom Liebhaber und Züchter gibt es zusätzlich eine Menge Tipps und Tricks zur optimalen Pflanzenpflege.

Die Kakteenfreunde Göttingen warten mit einem Angebot auf, ebenso professionelle Kakteengärtnereien. Der Pflanzenverkauf findet im Freigelände und in der Orangerie des Alten Botanischen Garten statt.

Außerdem können auch die gepflegten Gewächshäuser des Alten Botanischen Gartens besichtigt werden, heißt es. In historisch-stimmungsvollem Rahmen werden hier die Bewohner des tropischen Regenwaldes, Kakteen und Sukkulenten, Orchideen, Palmfarngewächse und vieles mehr präsentiert. Der Alte Botanische Garten liegt im Herzen der historischen Altstadt von Göttingen, in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red