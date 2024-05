Eichsfeld. Im Eichsfeld geht es um einen Feiertag, um Karriere- und Berufschancen, aber auch ums Stöbern und um Wahlen. Dazu steht noch ein Musikfestival für einen guten Zweck bevor.

Fronleichnamsprozession in Heiligenstadt

Im Eichsfeld ist Fronleichnam gesetzlicher Feiertag. In diesem Jahr fällt er auf Donnerstag, 30. Mai. Das Festamt in Heiligenstadt beginnt um 9 Uhr auf dem Marktplatz Die Fronleichnamsprozession verläuft über die Wilhelmstraße, die Klausgasse und über den Heimenstein zur Lindenallee. Dort ist der 2. Altar. Weiter geht die Prozession über die Altstädter Kirchgasse zur Propsteikirche. Dort ist der 3. Altar aufgestellt und Abschluss der Prozession. Die Pfarggemeinde St. Marien bittet die Anwohner, den Prozessionsweg zu schmücken. Die Erstkommunionkinder aller Kirchorte sind eingeladen, in Festkleidung teilzunehmen. „Die Eltern mögen ihre Kinder während der Prozession begleiten“, heißt es weiter aus St. Marien in Heiligenstadt.

Karriere bei der Bundespolizei

Im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Nordhausen informiert am Donnerstag, 6. Juni, Andrea Schulz zu Einstellungs- und Karrieremöglichkeiten bei der Bundespolizei. Zur Bewältigung ihrer Aufgaben brauche die Bundespolizei engagierten Nachwuchs: Teamplayer, die ein kollegiales Arbeitsklima zu schätzen wissen. Sowohl interessierte Schulabgängerinnen und -abgänger als auch Berufswechslerinnen und -wechsler oder Fachkräfte sind herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung, die ab 14 Uhr in der Uferstraße 2 stattfindet.

Ladies-Flohmarkt in Leinefelde

Im Tagestreff im Bonifatiusweg 2 in Leinefelde findet am Samstag, 8. Juni, von 17 bis 21 Uhr ein Ladies-Flohmarkt statt. Bei einem kühlen Getränk sowie Snacks dürfen die Besucher in Ruhe shoppen und neue Kontakte schließen,heißt es von den Organisatoren. Neben Bekleidung, Accessoires oder Schmuck werden noch viele weitere Dinge angeboten. „Hier findet Frau, was das Leben bereichert und angenehm macht und wer gründlich schaut, entdeckt möglicherweise auch die eine oder andere Rarität.“ Das ThINKA-Projekt der Caritas, das Frauenzentrum Leinefelde und das Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt freuen sich, gemeinsam mit den privaten Verkäufern auf viele Gäste, nette Begegnungen, tolle Schnäppchen und gute Laune.

Rockmusik für den Tierschutz

Der Sommer rockt am 29. und 30. Juni im Bärenpark Worbis. Von Hardrock bis Lagerfeuerklänge verwandeln Bands wie Flyswatter und Glutsucht die Festwiese in ein Open Air für die ganze Familie. Zum ersten Mal werden Zweite Jugend (Platz 1 der Deutschen Alternative Charts) und Sellout Alley (Gewinner des Thüringen Grammy 2023) ihre Stimme den Tieren geben. Mit dabei beim Tierschutzfestivak sind die Eichsfelder Bands Kimkoi und TM6. Neben den zahlreichen Bands sind auch Mitmach- und Aktionsstände von Akteuren aus dem Tier-, Natur- und Artenschutz, sowie Theater und ein buntes Kinderprogramm vertreten. Zudem sorgen Foodtrucks und Getränkewagen für den passenden, kulinarischen Rahmen. Die Bands verzichten auf ihre Gage, um den Tierschutz zu unterstützen. Die gesamten Einnahmen sind für die Tiere und Zukünftige Rettungsaktionen bestimmt. An diesem Wochenende fallen keine extra Kosten an, lediglich der reguläre Eintritt. Samstag ist von 10 bis 23 Uhr Programm, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Einwohner von Worbis bekommen am Samstag ab 17 Uhr kostenlosen Eintritt (bitte den Personalausweis mitbringen)

Mitsprache im Jugendhilfeausschuss

Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, die im Bereich des Jugendamtes tätig sind, werden gebeten,. sich einen Termin zu notieren. Es geht um die Nachbesetzung des Jugendhilfeausschusses des Eichsfelder Kreistages. Zwei Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sollen durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, die auf dem Gebiet des Landkreises Eichsfeld tätig sind, in der nächsten Legislaturperiode besetzt werden. Dies entspricht insgesamt vier Mitgliedern und vier stellvertretenden Mitgliedern. Die genannten freien Träger können einen untereinander abgestimmten Vorschlag zur Nachbesetzung der frei gewordenen Sitze bekanntgeben. Zu dieser Abstimmung sind alle freien Träger der Jugendhilfe, die auf dem Gebiet des Landkreises Eichsfeld tätig sind, eingeladen. Die Versammlung findet statt am Dienstag, den 18. Juni, um 14 Uhr im Beratungsraum des Jugendamtes, Zimmer 104, Aegidienstraße 24 in Heiligenstadt. Das Landratsamt bittet um Teilnahme einer legitimierten Vertreterin oder eines Vertreters.

Ergebnisse der Europawahl

Die öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Feststellung des Ergebnisses der Europawahl im Landkreis Eichsfeld findet am Mittwoch, 12. Juni, um 13 Uhr im Kreistagssaal des Landkreises Eichsfeld, Göttinger Straße 5 in Heiligenstadt statt. Hier geht es um die Ergebnisfeststellung der Europawahl, Wahltermin ist der 9. Juni, für den Wahlkreis 061, also den Landkreis Eichsfeld. Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

