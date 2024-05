Eichsfeld. Böseckendorf hat einen neuen Ortschaftsbürgermeister. Am Ohmberg gibt es Gewinner und Verlierer. Und hier wurde außerdem gewählt:

Klare Ergebnisse am Ohmberg

Auch in der Landgemeinde Am Ohmberg sollten die Bürger ihre Ortschaftsbürgermeister wählen. In Großbodungen verlor Amtsinhaber Heiko Steinecke (DIE) mit 37,6 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen gegen seinen Herausforderer Oliver Schwarzer (Bürger für Bürger Am Ohmberg), der es auf 62,4 Prozent brachte. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,3 Prozent. In Bischofferode brachte es Maria Dolores Rhode (Bürger für Bürger Am Ohmberg) auf 72,3 Prozent der gültigen Stimmen. Sie setzte sich klar gegen Jeanette Hetke (DIE) durch, die 27,7 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 58,8 Prozent. In Neustadt entfielen bei einer Wahlbeteiligung von 57,4 Prozent 90,7 Prozent der Stimmen auf Hermann Richardt (CDU).

Erstmals Ortschaftsbürgermeister gewählt

Ortschaftsbürgermeister galt es erstmals in der Landgemeinde Uder zu bestimmen. In Uder lag Andreas Uhlig (CDU) mit 67,4 Prozent der Stimmen klar vor Stefanie Apel (FWG UDF). 67,1 Prozent der Stimmberechtigten wählten dort. In Lenterode errang Claus Herold II (FW/CDU) 98 Prozent. Wahlbeteiligung: 76,2 Prozent. Christian Werner (pl) konnte in Lutter 91,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen bei einer Wahlbeteiligung von 73,1 Prozent. Julia Römer (pl) konnte sich derweil in Schönhagen mit 57,6 Prozent vor Nico Stitz (FWG Schönhagen) mit 42,4 Prozent behaupten. Wahlbeteiligung dort: 80,9 Prozent. Maximilian Wehr (FWG Thalwenden) brachte es in Thalwenden auf 73,4 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 74,9 Prozent.

Ein Ort muss noch einmal wählen

Ortschaftsbürgermeister wurden auch in der Gemeinde Schimberg gewählt. In Martinfeld wird es am 9. Juni eine Stichwahl geben, weil kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhielt. Michael Schade (pl) und Jens Schrader (pl) erhielten bei einer Wahlbeteiligung von 70,5 Prozent jeweils 16,2 Prozent der Stimmen. 67,5 Prozent entfielen auf weitere Personen. In Ershausen entfielen 89,8 Prozent auf Sebastian Wagner (Freie Wählergemeinschaft). Die Wahlbeteiligung lag bei 57,5 Prozent. In Rüstungen konnte Marco Waldmann (CDU) 90,1 Prozent auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung: 67,5 Prozent. Und in Wilbich holte Sebastian Pudenz (CDU) bei der Wahl zum Ortschaftsbürgermeister 69,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung im Dorf: 79 Prozent.

Böseckendorf hat einen neuen Ortschef

In der Gemeinde Teistungen standen ebenfalls die Wahlen der Ortschaftsbürgermeister an. In Teistungen konnte sich der bisherige Amtsinhaber Heiko Franke (FDP) über eine Wiederwahl freuen. Er brachte es am Sonntag auf 87,1 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung in seinem Heimatdorf betrug 51,3 Prozent. In Neuendorf bekam Amtsinhaber Gerhard Fromm (parteilos) 70,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung hier: 78,8 Prozent. Einen neuen Ortschef hat derweil Böseckendorf, wo 65 Prozent aller Wahlberechtigten an die Urne gingen und ihre Stimme abgaben. Dem Christdemokrat Fabian Eckardt wurde das Vertrauen am Sonntag ausgesprochen. 91,2 Prozent der Stimmen entfielen am Ende auf ihn.

sma