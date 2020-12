Ein Kubikmeter Asbestplatten und Abdeckhauben wurden in der Büttstedter Feldflur illegal entsorgt. Das Ordnungsamt bittet um Hinweise.

Über eine am Wochenende festgestellte Müllablagerung in der Büttstedter Feldflur wurde das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld am Montag informiert.