Auch für viele Eichsfelder ein Vorbild

Pfarrer Günter Christoph Haase appelliert an die Eichsfelder, trotz zahlreicher Krisen Mut und Glauben nicht zu verlieren. Vor allem eine junge Frau sieht er als leuchtendes Beispiel.

Trotz vieler Kommunikationsmöglichkeiten leiden in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht wenige Mitmenschen unter Einsamkeit, Angst und Orientierungslosigkeit. Ehen und Familien brechen auseinander, Wege der Kinder und Kindeskinder verlaufen anders als erhofft, Unsicherheiten am Arbeitsplatz machen mürbe, der Tod eines geliebten Menschen stellt das eigene Leben auf den Kopf. Nicht zu vergessen die aktuellen Kriege, die Politikverdrossenheit unserer Tage und anderes mehr belasten unser Leben.

Christen feiern am Sonntag die Geheimnisse ihres Glaubens

Kein Wunder, wenn Menschen sich enttäuscht und resigniert zurückziehen und am Sinn des Lebens zweifeln. Wir Christen feiern wieder am morgigen Sonntag die Geheimnisse unseres Glaubens. Wir bekennen uns damit zu Christus, den Sieger über Sünde und Tod. Er ist nicht der starke Siegertyp, sondern der vollkommen Gottvertrauende. Und allen, die sich auf ihn verlassen, verspricht er da zu helfen, wo wir mit unserem Latein am Ende sind.

Wir Christen haben in der vergangen Woche den Reformationstag, Allerheiligen und Allerseelen gefeiert. Feste, die uns ermutigen, nicht in Resignation zu verfallen. Sie sind wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde, voller Licht und Zuversicht. Unsere Bistumspatronin, die Heilige Elisabeth von Thüringen, deren Gedenktag wir im Monat November wieder feiern werden, hat uns dies in vollkommener Weise vorgelebt. Auch ihr waren Einsamkeit, Angst und Orientierungslosigkeit nicht fremd. Denken wir nur an den frühen Verlust ihrer ungarischen Heimat, die Herzenskälte in ihrer Umgebung auf der Wartburg, der frühe Tod des geliebten Mannes...

Pfarrer Günter Christoph Haase ist Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella. Foto: Johanna Braun

All das und viel mehr haben das Leben dieser jungen Frau immer wieder erschüttert. Doch bei allen Widrigkeiten ihres Lebens, in allen Höhen und Tiefen war sie eine große Gottvertrauende. Eine Frau, die alle Hoffnung auf Gott setzte. Sie war anscheinend kein Mensch mit großen Worten, sondern beeindruckt bis heute durch ihre grenzenlosen Taten der Liebe. Ihre Hinwendung zu Gott und den Menschen gaben ihr Kraft, Zuversicht und Orientierung zum Leben.

Die Heilige Elisabeth von Thüringen kann uns auch heute Mut machen, dass Wesentliche vom Unwesentlichen in unserem Leben zu unterscheiden. Unsere Welt im Großen und Kleinen lebt von solchen Menschen, die mehr tun, als es ihre Pflicht ist. Die Heilige Elisabeth, der Hl. Bischof Martin von Tour und viele andere haben uns bis heute authentisch vorgelebt, dass Einsamkeit, Angst und Orientierungslosigkeit nicht das letzte Wort behalten, wenn Gottes- und Nächstenliebe auch unser Leben durchdringen. Lassen wir uns nicht runterziehen von den Problemen und Herausforderungen unserer Zeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag.

Ihr Günter Christoph Haase, Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella