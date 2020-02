Auf Burg Bodenstein wird gebaut und saniert

Eine Burg zum Anfassen, eine, die man gern besucht, das will die auf dem Bodenstein sein. Die evangelische Einrichtung ist wie die katholische in Uder eine anerkannte Ferienstätte. Doch nicht nur auf Gäste, die hinter den altehrwürdigen Mauern eine erholsame Zeit verbringen, setzt das Team um Burgchef Ralf Lippold, auch Ausflügler aus der Region möchte man zunehmend gewinnen. Und dafür wird dieses Jahr einiges getan – was die Angebote betrifft, aber auch in Sachen Gestaltung und Bauen.

Ein großes Thema ist die Renovierung des gesamten Gästebereiches, die im Westflügel der Burg konnte bereits abgeschlossen werden. 30.000 Euro wurden für Maler- und Polsterarbeiten sowie neue Aufbettungen in die Hand genommen. „Weg wollen wir vor allen vom alten Farbkonzept. Nach dem ist der Südflügel rot, der Westflügel gelb und der im Norden grün. Wir favorisieren etwas Edles, Schlichtes. Alles muss pflegeleicht sein, und es gibt ja auch neue Hygienestandards“, erklärt Lippold. Baustelle war auch der Gewölbekeller. Dort erfolgten im Vorraum und bei den Sanitäranlagen Instandhaltungsarbeiten.

Nach und nach werden die Gästezimmer der Burg Bodenstein renoviert. Im Westflügel der Burg brachte Raumausstatter Christian Henning frische Farbe an die Wände. Foto: Eckhard Jüngel

Auf dem Gelände gibt und gab es auch einiges zu tun. Neue Spielgeräte für die kleinen Gäste wurden bereits im Burggarten sowie auf dem Familienspielplatz am Bornberg aufgestellt. Letzterer bekam unter anderem eine neue Rutsche mit Lastenaufzug. Dazu kommen ein Kletterturm aus Holz sowie eine sogenannte Erlebniskletterstraße, die 12 Meter lang ist und Möglichkeiten zum Klettern und Hangeln bietet. „60.000 Euro haben wir dafür in die Hand genommen“, erzählt Ralf Lippold. Ein Teil des Doppelhauses, das sich unterhalb des Familienspielplatzes befindet und in dem Azubis und FSJler untergebracht sind und in dem sich auch die Wohnung der Burgpfarrerin befindet, wurde einer Sanierung unterzogen. Nach der ersten soll es nun an die zweite Haushälfte gehen.

Ein ganz wichtiges Vorhaben in Sachen Sicherheit ist in diesem Jahr laut dem Burgchef der komplette Neubau der Löschwasserzisterne. Außerdem sollen 25 neue Parkplätze entstehen. Der Startschuss für beide Maßnahmen wird im Frühjahr fallen. Ist die neue Zisterne gebaut, könnte es eine große Übung mit den Feuerwehren geben, bei der auch die Evakuierung geübt werden könnte. Mehrere Tausend Euro wurden derweil schon in die Anschaffung neuer Feuerlöscher investiert, und einen Defibrillator zur Ersten Hilfen gibt es auch.

Im Sommer wird dann zudem die Instandsetzung der Stützmauer im Burg- und Rosengarten in Angriff genommen. Laut Lippold sind mehrere Bauabschnitte geplant, so dass sich die Arbeiten über die nächsten Jahre ziehen. „Sie ist marode und erfüllt mitunter nicht mehr die statischen Anforderungen“, sagt er. Das Bruchsteinmauerwerk besteht unter anderem aus Kalkstein. In Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wird die Sanierung erfolgen.

Kosten sparen will die Burg mit Hilfe der Umstellung auf LED. Erst soll das im Inneren passieren, dann beim Anstrahlen des geschichtsträchtigen Gemäuers. „Bei uns können die Menschen feiern, tagen, sich begegnen, Kultur und Freizeit genießen, einfach evangelische Gastfreundlichkeit. Sie müssen nur kommen“, sagt Ralf Lippold.