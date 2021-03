Auf den Spuren der Vögel und Fledermäuse

Viele Tiere nutzen Städte und Dörfer als Lebensraum. Manche beziehen Quartier, andere sind nur Gäste und profitieren vom zusätzlichen Nahrungsangebot in menschlichen Siedlungen. Einige der Tiere, wie Schwalben und Mauersegler sind wohlbekannt, andere hingegen wie die Fledermäuse sind heimlich Nachbarn, Mitbewohner oder gar Untermieter.

Für eine Studie zur biologischen Vielfalt in urbanen Landschaften werden ab März bis September in 30 Ortschaften des Hainich akustische Lautaufnahmen gemacht. Diese dienen dazu, sowohl die urbane Vogel- als auch die Fledermausgemeinschaft zu erfassen, so Ansgar Nolte, Ordnungsamtsleiter der Stadt Dingelstädt. Hierbei gehe es darum zu verstehen, welche Arten sich vermehrt in Städten und Dörfern aufhalten, ob dies von der umgebenden Landschaft abhänge und ob es gemeinsame Gründe für eine höhere oder niedrigere Vielfalt der Vögel und Fledermäuse im urbanen Raum gibt. Die akustischen Aufnahmen stehen im Vergleich zu weiteren auf Untersuchungsflächen im Grünland und Wald, die im Rahmen des Biodiversitätsexploratoriums Hainich-Dün eingerichtet wurden.

Die Stadt Dingelstädt ist neben etwa neun Gemeinden in der Region Hainich-Dün Teil der Studie. Ab Ende März, so Nolte, würden in Dingelstädt, Kreuzbebra und Helmsdorf jeweils einmal im Monat ein akustisches Aufnahmegeräte für 24 bis 48 Stunden ausgebracht und dann wieder eingesammelt. Während die Aufnahme der Vogelgesänge auf die Morgen- und Abendstunden beschränkt sei, laufe die der Fledermäuse über die gesamte Nacht. Alle Geräte werden im öffentlichen Raum möglichst zentral in den Ortschaften an Straßenlaternen oder frei stehenden Bäumen befestigt und gekennzeichnet.

Für Fragen zum Projekt können sich Interessierte gern an Kirsten Jung, Universität Ulm, E-Mail kirsten.jung@uni-ulm.de, Tel. 0176/20391372, wenden. Weitere Informationen zu Projekten der Biodiversitätsexploratorien gibt es unter www.biodiversity-exploratories.de.