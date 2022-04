Auf den Spuren von Hexen und Zwergen im Heiligenstädter Stadtwald

Heiligenstadt. Eine märchenhafte Wanderung findet am Samstag in Heiligenstadt statt.

Die Tourist-Information, Stadt- und Wanderführer Jürgen Führ und die „Regentrude“, alias Mechthild Führ, laden Familien und Kindergruppen am kommenden Samstag, 30. April, um 10 Uhr zu einer spannenden Familienwanderung in den Heiligenstädter Stadtwald zur Zwergenhöhle ein. Die Wanderung wird inklusive der Pausen etwa vier Stunden dauern. „Festes Schuhwerk ist wichtig und eine kleine Rucksackverpflegung mit sich zu führen, ist zu empfehlen“, heißt es aus der Tourist-Information. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Alte Burg“ an der L 3080 in Richtung Uder.

Von dort geht es zunächst in Richtung Zwergenhöhle und zum Biotop. Unterwegs wird Familie Führ an verschiedenen Haltepunkten spannende Geschichten und Sagen rund um Hexen und Zwerge erzählen. Die Teilnahme ist für alle Kinder (bis 18 Jahre) kostenlos. Erwachsene zahlen sechs Euro. mit gültiger Gästekarte nur vier Euro.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um Anmeldung für die Wanderung wird gebeten bei: Tourist-Information Marktplatz 15 in Heiligenstadt, telefonisch unter 03606/677-903 oder per E-Mail an: touristinfo@heilbad-heiligenstadt.de