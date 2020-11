Auf der Weihnachtsbaumplantage ist etwas los

Die Corona-Zeit ist keine einfache für die Eichsfelder Werkstätten in Heiligenstadt, wo Menschen mit Unterstützungsbedarf individuell gefördert und begleitet werden sowie am Arbeitsleben teilhaben. „Leider kann dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie unser Handwerkermarkt nicht stattfinden“, bedauert Jana Föllmer, Leiterin des Kreativbereiches, und ist froh, dass zumindest der Werkstattladen öffnen kann. Da es mit großen Schritten auf den Advent zu geht, müssen jetzt die Vorbereitungen getroffen werden, das heißt, es müssen unter anderem Gestecke und Kränze gefertigt werden – in Handarbeit. „Das geschieht mit ganz viel Liebe, aber eben nicht so schnell, sondern nach den Fähigkeiten und Fertigkeiten“, sagt Jana Föllmer. Jede Hand ist gefragt beim Herstellen der Dekorationen, zu denen unter anderem auch Keramikkugeln gehören.

Doch um die Kränze und Gestecke anfertigen zu können, braucht es Grün. Das bekamen die Eichsfelder Werkstätten jetzt von der Dachstal GbR in Westhausen, die eine Weihnachtsbaumplantage betreibt, geschenkt. Mit einem Transporter machte sich Jana Föllmer unter anderem mit Dominic Stieler, Partricia Grunwald und Johannes Schatz auf den Weg, um das Tannengrün und einige Baumstümpfe, die ebenfalls gern für die Deko verwendet werden, abzuholen. Die Öffnungszeiten der Plantage wurden erweitert Johannes Schatz und Petra Schmerbauch verladen das Tannengrün. Foto: Sebastian Grimm Petra Schmerbauch wartete in der Plantage schon auf die Gäste. Und die konnten auch gleich die neue Parkfläche nutzen, die die Dachstal GbR von Familie Schmerbauch angelegt hat. Da das Parken in dem begrenzten Bereich zum Aktionstag „Schlag den Baum“, zu dem in den Vorjahren stets viele große und kleine Eichsfelder kamen, schwierig war, sollte Abhilfe geschaffen werden. „Den wichtigsten Job hatten da die Einweiser“, sagt Petra Schmerbauch mit einem Augenzwinkern. Doch so richtig freuen kann sie sich nicht, denn der Aktionstag, der eigentlich wieder Mitte Dezember stattfinden sollte, wird in diesem Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt. „Schade, denn dieses Jahr begeht die Dachstal GbR ihren zehnten Geburtstag.“ In den Vorjahren hatten besonders die Kinder immer ihren Spaß, wenn sie den Weihnachtsbaum mit den Eltern oder Großeltern selbst fällen durften. Dann gab es Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch, sodass alle einen schönen Adventstag verbringen konnten. Gefreut haben sich viele Besucher auch, wenn sie Petra Schmerbauchs Schwiegervater Franz getroffen haben. Der 75-Jährige hilft immer noch fleißig mit und hatte für die Gäste stets einen hilfreichen Tipp, sei es, wenn es um das richtige Schlagen oder das Aufstellen des Baumes ging. Er kann aber auch viel über die Bäume erzählen, ebenso wie Petra Schmerbauch. Karin Orlob von den Eichsfelder Werkstätten gibt sich ganz viel Mühe beim Wickeln der Kränze. Foto: Sebastian Grimm Dass auch in diesem Jahr die Nordmanntannen zum Fest wieder besonders gefragt sein werden, davon geht sie aus. Zudem hat sie die Erfahrung gemacht, dass der Trend zum Zweitbaum geht, der vor der Tür seinen Platz bekommt. Auch die Nachfrage nach großen Bäumen steigt. Die dürfen dann gern mal drei Meter groß sein und werden festlich geschmückt als Hingucker in den offenen Galerien platziert. Die Bäume für die Eichsfelder Kirchen bringen es ihrerseits sogar auf stattliche fünf Meter. Da das kleine „Schlag-den-Baum“-Fest wegen Corona ausfällt, haben Schmerbauchs die Öffnungszeiten der Weihnachtsbaumplantage erweitert, und zwar ab 1. Dezember auf täglich 10 bis 16 Uhr. Dann darf auch selbst zur Säge gegriffen werden. Das Werkzeug ist vorhanden, kann aber auch mitgebracht werden. „Die Abstände zwischen den Personen müssen allerdings eingehalten werden. Doch das lässt sich einrichten. Und an der Kasse muss ein Mundschutz getragen werden“, sagt Petra Schmerbauch.