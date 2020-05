Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Fahrrad eingetreten - Passat muss ausweichen und fährt in Graben - Mehrere Wildunfälle

Auf Fahrrad eingetreten

Auf dem Edeka-Parkplatz in Breitenworbis trat am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Unbekannter nach Angaben des 12-jährigen Opfers grundlos gegen sein Fahrrad. Der Junge befand sich mit zwei Freunden und ihren Fahrrädern auf dem Parkplatz. Der Junge stürzte rücklings auf den Boden. Dabei verletzte er sich leicht an der rechten Hand und an der linken Schulter. Das Fahrrad wurde beschädigt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Drogenfahrt gestoppt

In der Heiligenstädter Wilhelmstraße wurde am Sonnabend gegen 12.05 Uhr ein 34-Jähriger in seinem Auto kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Kurve geschnitten und geflüchtet: Passat fährt in Straßengraben

Ein VW Passat-Fahrer war am Sonnabend gegen 18.45 Uhr von Struth in Richtung Küllstedt unterwegs. Auf etwa der Hälfte der Strecke fuhr der Mann in eine leichte Linkskurve. In dieser kam ihm ein Minicooper entgegen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Passat-Fahrer nach rechts, kam auf den Seitenstreifen und streifte einen Verkehrsleitpfosten. Dieser wurde aber nicht beschädigt. Im Anschluss steuerte der Fahrer den VW nach links und fuhr in den linken Straßengraben. Dabei wurde das linke Hinterrad beschädigt. Der Minicooper flüchtete vom Unfallort.

Betrunkene Radfahrer

In Worbis, Breitenbacher Straße, wurde am Sonntag gegen 1.08 Uhr ein 56 Jahre alter Radfahrer von Polizisten zunächst beobachtet. Da der Radfahrer fast stürzte, wurde er kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 41-jähriger Radfahrer wurde am Sonntagfrüh ebenfalls in der Breitenbacher Straße gegen 2.30 Uhr gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich ein Atemalkoholtest von 1,91 Promille. Ebenso wurde hier eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gleich drei Wildunfälle am Freitagabend

Auf der Straße zwischen Haynrode und Kaltohmfeld fuhr gegen 21.05 Uhr ein Pkw-Fahrer aus Richtung Haynrode kommend in Richtung Kaltohmfeld. Weil plötzlich ein Reh die Fahrbahn nach rechts überquerte, gab es eine Kollision Das Reh wurde getötet. Am Pkw wurde die Motorhaube beschädigt. Die Unfallstelle wurde markiert und der Jagdpächter informiert.

Zwischen Heiligenstadt und Siemerode gab es 21.15 Uhr den nächsten Unfall, Eine VW Polo-Fahrerin fuhr von Heiligenstadt kommend in Richtung Siemerode, als vermutlich ein Fuchs die Fahrbahn wechselte. Trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß. Das Tier verschwand. Personen wurden nicht verletzt.

Zwischen Heiligenstadt und Geisleden gab es schließlich 23 Uhr einen Wildunfall. Ein VW kam von Heiligenstadt und fuhr in Richtung Geisleden, als ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Trotz Notbremsung stießen beide zusammen. Das Tier verendete, das Auto wurde beschädigt.

