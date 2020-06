Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufatmen der Natur

Was zwei Tage Regen so ausmachen können. Die Natur ist förmlich über Nacht grün geworden. Gestern waren einige Kollegen und auch ich in Eichsfelder Wäldern unterwegs. Und wir alle sagten dasselbe: „Es duftet nach frischem Waldboden, das Grün ist richtig satt.“ Aber vor allem die Luft ist klar. Vorbei ist der ewig gelbe Film der Raps- und Tannenpollen auf den Autos, Gartenmöbeln und den Fensterbänken.

Da stört irgendwie gar nicht, dass die Temperaturen gefallen sind. Es ist die Schafskälte, die absolut pünktlich zum 4. Juni eingesetzt hat. Es handelt sich dabei um ein Ereignis, das nicht jedes Jahr eintritt, sagen die Meteorologen. Aber wenn sie kommt, dann meist zwischen dem 4. und 20. Juni mit dem Höhepunkt um den 11. Juni herum. Den Namen hat die Schafskälte von den gleichnamigen Tieren. Eigentlich wurden früher die Schafe schon im Mai geschoren. Aber dieser Kälteeinbruch kann vor allem bei geschorenen Lämmern bedrohlich sein. Darum: Blumen erst nach den Eisheiligen pflanzen, Schafe erst Ende Juni scheren.