Auffahrt auf A 38 in Richtung Halle ein paar Stunden gesperrt

Eichsfeld. Bauwerke am Dreieck Drammetal werden am Dienstag und Mittwoch überprüft. Umleitung 1 ist zu nutzen.

Pendler die in den Nachbarlandkreis Göttingen unterwegs sind, müssen sich am Dienstag, 15. Februar, und Mittwoch, 16. Februar, auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Jeweils von 9 bis 17.30 Uhr findet eine Bauwerksprüfung am Dreieck Drammetal statt.

Für die Verkehrsteilnehmer, die auf der A7 aus der Richtung von Kassel kommen, können am Dienstag am Dreieck Drammetal nicht auf die A 38 in Richtung Halle abfahren. Das teilt Inga Fahlbusch, Pressesprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest, am Montag mit. Die Ausfahrt der A 7 ist gesperrt. „Die Verkehrsteilnehmenden mit Fahrtrichtung Halle fahren bitte weiter bis zur Anschlussstelle Göttingen-Nord und folgen dort der U 1. Auf der A 38 in Fahrtrichtung Halle steht auf Höhe der Anschlussstelle Dramfeld zudem nur ein Fahrstreifen zur Verfügung“, erklärt Pressesprecherin Inga Fahlbusch in ihrer Mitteilung.

Am Mittwoch ist auf Höhe der Anschlussstelle Dramfeld in Richtung A 7 in besagter Zeit zunächst der Standstreifen und der Hauptfahrstreifen, danach der Überholfahrstreifen gesperrt. In Fahrtrichtung A 7 ist die Ausfahrt von der A 38 in der Anschlussstelle Dramfeld daher zeitweise nicht möglich, wird in der Mitteilung der Autobahn GmbH zum Abschluss genauer informiert.