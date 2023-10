Auffahrunfall mit drei Autos in Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis. In Leinefelde kam es zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. In einem Kleinbus saßen fünf Kinder aus einer Schule.

Am Freitag sind in der Berliner Straße drei Autos aufeinandergefahren. Wie die Polizei weiter informierte, passierte der Unfall kurz nach 7 Uhr im Bereich der Kreuzung zur Breitenhölzer Straße in Leinefelde. Ein Mann (26) im Lada landete aus einer bislang noch ungeklärten Ursache auf dem davor befindlichen Ford-Kleintransporter. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf den davor stehenden VW einer Frau (33) geschoben. Die Volkswagen-Fahrerin musste leicht verletzt in das Krankenhaus gebracht werden. Im Ford-Kleintransporter saßen zum Zeitpunkt des Auffahrunfalls fünf Kinder aus einer Schule. Sie blieben alle unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten kam die Feuerwehr zum Einsatz.