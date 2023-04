Aufforsten im Eichsfeld für den Klimaschutz

Leinefelde-Worbis. Immer mehr Schulklassen engagieren sich für die Wiederaufforstung von Wäldern im Eichsfeld. Auch Schüler des Worbiser Gymnasiums trugen jetzt einen Teil dazu bei.

Gemeinsam mit Thüringen Forst und der Stadt Leinefelde-Worbis startete das Worbiser Gymnasium „Marie Curie“ in Worbis bei der Hardtkapelle eine Pflanzaktion. Dem Regen zum Trotz und großteils mit Schaufel, Spaten und Handschuhen ausgestattet, beteiligten sich die Schüler der neunten, zehnten und elften Klassenstufe des Gymnasiums am vergangenen Freitag an der Pflanzaktion.

Neben Ahornsetzlingen wurden verschiedene Strauch- und Baumarten, wie Wildobst, Heckenrose oder der Schneeball eingepflanzt, sodass das Wäldchen hinter der Hardtkapelle auch zukünftigen klimatischen Bedingungen trotzen kann.

Setzlinge werden mit Bodenpfählen und Hülsen gesichert

Die rund 180 Schüler wurden dabei in Gruppen aufgeteilt und hatten anschließend verschiedene Aufgaben. Manche setzten die Jungpflanzen in die bereits leicht vorgebohrten Löcher, andere falteten Hülsen, welche die Setzlinge vor hungrigem Jungwild schützen sollen. Eine weitere Gruppe war dafür zuständig, Bodenpfähle zu den Bohrlöchern zu bringen und letztlich die Setzlinge mittels Baumhülse und Pfahl zu stabilisieren und zu schützen.

Wenngleich der Wettergott auch keinerlei Erbarmen kannte – es regnete unaufhörlich –, waren die meisten voller Tatendrang bei der Sache und freuten sich, ihren ersten Baum gepflanzt zu haben. Auch Daniel Bertram, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, überzeugte sich vom Engagement der Schülerinnen und Schüler und wirkte sichtlich begeistert.

Die Schüler der zehnten Klasse konnten zufrieden auf ihre Arbeit blicken. Foto: Nadine Böhlitz

Nach knapp drei Stunden Arbeit waren die etwa 2500 Setzlinge alle im Boden – für diese waren die widrigen Wetterbedingungen optimal. Der Wald um die Hardtkapelle wurde in der Vergangenheit aufgrund von Trockenheit und Schädlingsbefall stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass großflächige Rodungen vorgenommen werden mussten und Neupflanzungen erforderlich waren.

Der im Zuge des Schuljubiläums durchgeführte Spendenlauf ermöglichte dabei, neben der finanziellen Unterstützung der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, eine Spende für die Aufforstungsaktion. „Somit konnte die Schule ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und den Schülerinnen und Schülern vor Augen führen, dass jeder etwas zum Schutz unserer Wälder beitragen kann“, sagt Nadine Böhlitz vom Worbiser Gymnasium.

Auch zukünftig solle das aufgeforstete Areal im Rahmen von Unterrichtsgängen besucht, das Anwachsen der Pflanzen dokumentiert und die Entwicklung des Ökosystems beobachtet werden.